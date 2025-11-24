TSE alerta sobre mensaje de texto falso; podría ser una estafa

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió de que está circulando un mensaje de texto que no es oficial y que no tiene ninguna relación con la institución, por lo que pidió a la población no acceder al vínculo que contiene.

Según el TSE, la entidad no ha enviado la solicitud que aparece en ese mensaje, cuyo contenido calificó como “incoherente” y cuyo enlace no pertenece al Tribunal.

El TSE alertó sobre un mensaje de texto falso que suplanta a la institución. (Captura /Captura)

Por esta razón, la institución solicitó a las personas que reciban el SMS hacer caso omiso y no ingresar al vínculo, ya que podría tratarse de una nueva modalidad de estafa.