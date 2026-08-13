El País

108 escuelas y colegios tienen orden sanitaria roja: la mitad apenas comienza el proceso para resolverlas

Las órdenes sanitarias rojas evidencian uno de los principales desafíos de infraestructura que enfrenta el MEP en escuelas y colegios de Costa Rica

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Por Fernanda Matarrita Chaves
04/08/2026, San José, Calle Blancos, construcción del CTP de Calle Blancos que lleva varios años de atraso.
Desde el 2019, el CTP de Calle Blancos fue desalojado al recibir una orden sanitaria roja, entonces 1.000 estudiantes fueron reubicados en la Universidad Católica. Siete años después, la comunidad educativa continúa esperando por las instalaciones. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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