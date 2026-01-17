El Mundo

‘Ya no tenía leche para mi hijo’: El drama de las madres afganas que sacrifican su salud ante la desnutrición

¿Por qué se disparó la desnutrición infantil en Afganistán? Conozca el desgarrador relato de Najiba y el drama de millones de niños que dependen de una ayuda que no llega

Por AFP
En este país de más de 40 millones de habitantes, existen relativamente pocos centros médicos que puedan ayudar a tratar la desnutrición.
En este país de más de 40 millones de habitantes, existen relativamente pocos centros médicos que puedan ayudar a tratar la desnutrición. (WAKIL KOHSAR/AFP)







AfganistánDesnutrición en niñosHospital HeratMédicos Sin Fronteras
