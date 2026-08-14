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¿Vulneración a la libertad de expresión? Francia frena la prohibición de redes sociales a menores de 15 años

El Consejo Constitucional de Francia rechazó prohibir las redes sociales a menores de 15 años por vulnerar la libertad de expresión

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Por AFP
Consejo Constitucional de Francia, en 2, rue de Montpensier, París.
Consejo Constitucional de Francia, en 2, rue de Montpensier, París. (Mbzt/Wikimedia Commons)







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