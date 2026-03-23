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Vladimir Padrino rompe el silencio tras su salida y defiende su gestión en Venezuela

El exministro de Defensa asegura que sus decisiones evitaron una guerra civil, pese a señalamientos por represión y violaciones a derechos humanos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Vladimir Padrino López se pronunció sobre lo que fue su gestión y el impacto de sus determinaciones en el destino de Venezuela. (YURI CORTEZ/AFP)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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