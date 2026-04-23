El Mundo

Visa dorada de Estados Unidos: Solo una persona ha logrado obtenerla y este es el millonario requisito

Programa que ofrece la residencia en Estados Unidos a cambio del pago de un millón de dólares

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Por AFP
Manos de migrante sosteniendo pasaporte y documentos de solicitud de visa frente al Capitolio de Estados Unidos, concepto de suspensión de Green Cards y ciudadanía por administración Trump.
Solo una solicitud ha sido aprobada para el programa de visas “doradas” que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Gemini /Gemini)







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