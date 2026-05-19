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Video de la ‘cueva de los tiburones’ expone detalles del sitio donde murieron cinco italianos en Maldivas

Las imágenes revelaron corredores estrechos y oscuros dentro de Thinwana Kandu mientras continúan las operaciones de rescate

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Por O Globo / Brasil / GDA
Las autoridades investigan varias hipótesis sobre la tragedia submarina que ya dejó seis fallecidos en Maldivas.
Las autoridades investigan varias hipótesis sobre la tragedia submarina que ya dejó seis fallecidos en Maldivas. (MERGULHADORES DO NEVA /Captura de Youtube)







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