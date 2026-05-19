Video de la ‘cueva de los tiburones’ expone detalles del sitio donde murieron cinco italianos en Maldivas

Las autoridades investigan varias hipótesis sobre la tragedia submarina que ya dejó seis fallecidos en Maldivas.

Un video difundido en redes sociales mostró el interior de la llamada “cueva de los tiburones”, sitio donde murieron cinco buzos italianos durante una expedición submarina en las Maldivas. Las imágenes revelaron pasillos estrechos, oscuros y sinuosos dentro del complejo sumergido Thinwana Kandu, lugar donde las autoridades localizaron los cuerpos a unos 49 metros de profundidad.

La tragedia ocurrió en el atolón de Vaavu, ubicado a más de 95 kilómetros de Malé, la capital del país. La cueva tiene una extensión aproximada de 60 metros y está dividida en tres cámaras.

Cuatro de las víctimas fueron encontradas este lunes por un equipo finlandés especializado en rescates de buceo profundo. Las autoridades identificaron a las personas como la profesora de ecología Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, el biólogo marino Federico Gualtieri y la investigadora Muriel Oddenino.

El quinto integrante del grupo, Gianluca Benedetti, apareció previamente cerca de la entrada de la cueva.

Ahmed Shaam, portavoz del Gobierno de Maldivas, indicó que los cuerpos estaban ubicados en el tercer segmento del sistema subacuático y permanecían prácticamente juntos. También informó que las labores de recuperación continuaban.

Las imágenes aumentaron las interrogantes sobre lo ocurrido durante la inmersión. El video mostró a un buzo atravesando corredores reducidos dentro de una estructura donde casi no aparecía vida marina. Solo se observó una raya.

Las autoridades aún investigan las causas del accidente. Una de las hipótesis contempla las condiciones climáticas adversas registradas en la zona.

Un día antes de la expedición, las autoridades emitieron una alerta amarilla por mal tiempo. El reporte incluyó vientos de hasta 48 km/h sobre el archipiélago.

Carlo Sommacal, esposo de Monica Montefalcone, señaló al diario La Repubblica que la buceadora tenía amplia experiencia y sostuvo que ella no habría asumido riesgos de forma imprudente. También expresó que algún hecho ocurrió durante la inmersión.

Otra línea de investigación se relaciona con la profundidad del operativo.

Información divulgada posteriormente indicó que el yate Duke of York, desde donde salió el grupo, no tenía autorización para realizar inmersiones por debajo de 30 metros. Sin embargo, los italianos fueron encontrados a casi 49 metros.

Especialistas también plantearon dudas sobre el tipo de equipo utilizado durante el descenso.

Las tareas para recuperar los cuerpos continúan bajo condiciones consideradas de alto riesgo.

El sábado, un buzo militar de Maldivas murió durante un intento de rescate tras sufrir una enfermedad por descompresión. El caso elevó a seis la cifra total de fallecidos relacionados con esta tragedia.

Las autoridades emplean equipos especializados enviados desde Reino Unido y Australia. El operativo incluye scooters subacuáticos y cilindros capaces de reciclar el aire.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.