El Mundo

Hallan cuerpos de cuatro italianos desaparecidos tras accidente de buceo en una caverna de Maldivas

Autoridades mantienen la operación de rescate tras localizar a las víctimas dentro de una caverna en el atolón Vaavu

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cinco integrantes de la expedición murieron. El caso también dejó la muerte de un rescatista durante la operación.
Cinco integrantes de la expedición murieron. El caso también dejó la muerte de un rescatista durante la operación. (O Globo/Redes sociales de las víctimas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMaldivasItalia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.