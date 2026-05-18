Hallan cuerpos de cuatro italianos desaparecidos tras accidente de buceo en una caverna de Maldivas

Cinco integrantes de la expedición murieron. El caso también dejó la muerte de un rescatista durante la operación.

Los cuerpos de cuatro turistas italianos desaparecidos desde el 14 de mayo tras un accidente de buceo en Maldivas fueron encontrados este lunes dentro de una caverna submarina en el atolón Vaavu, informó la Fuerza de Defensa Nacional del archipiélago.

Las víctimas participaban en una expedición de exploración submarina en una gruta ubicada a unos 50 metros de profundidad cuando desaparecieron.

Según las autoridades locales, los cuerpos estaban dentro de la misma caverna donde el grupo realizaba la actividad. La operación de recuperación aún no concluyó.

La Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas informó que realizará nuevos inmersiones durante los próximos días para recuperar los cuerpos.

El grupo estaba integrado por cinco buzos italianos con experiencia. Uno de los cuerpos fue recuperado el mismo día de la desaparición, el jueves anterior. Con el hallazgo de los otros cuatro cuerpos, la cifra de fallecidos entre los integrantes de la expedición subió a cinco.

Entre las víctimas estaban una profesora de biología marina, su hija, dos jóvenes investigadores de la Universidad de Génova y el instructor de buceo que acompañaba la actividad.

Las autoridades mantienen una investigación para determinar las causas del accidente.

Operación de rescate se suspendió tras la muerte de un socorrista

Las labores de búsqueda quedaron suspendidas de forma temporal el sábado después de la muerte de un buzo militar que formaba parte del equipo de rescate.

Según las autoridades, el sargento sufrió enfermedad por descompresión subacuática durante la operación. El hecho evidenció el alto riesgo de la misión y elevó a seis la cantidad total de personas fallecidas vinculadas con este caso.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, indicó que el Gobierno italiano realizará todos los esfuerzos posibles para repatriar los cuerpos de las víctimas.

Además, expresó condolencias por la muerte del socorrista de Maldivas que participó en la misión de rescate.

El caso provocó fuerte impacto en Italia y reabrió el debate sobre los riesgos de los buceos en cavernas profundas, especialmente en zonas de difícil acceso y bajo condiciones extremas de presión submarina.

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