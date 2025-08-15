Video: Así fue el encuentro entre Putin y Trump

Los mandatarios llegaron en sus aviones presidenciales y luego se saludaron en la pista, antes de avanzar juntos por la alfombra roja hacia la cumbre que se lleva a cabo en Alaska.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes con su homólogo ruso , Vladimir Putin, con el fin de llegar a un acuerdo sobre el conflicto en Ucrania.

