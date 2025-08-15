El Mundo

Video: Así fue el encuentro entre Putin y Trump

Ambos mandatarios se reúnen este 15 de agosto en Alaska para hablar sobre el conflicto en Ucrania

EscucharEscuchar
Por AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el fin de llegar a un acuerdo sobre el conflicto en Ucrania.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cumbre Trump-PutinAlaska
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.