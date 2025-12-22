Viajar con green card en fin de año: esto exige Estados Unidos para permitir el regreso

Uscis detalla documentos y advertencias para residentes permanentes que viajan fuera de Estados Unidos en temporada festiva.

Los residentes permanentes pueden salir de Estados Unidos sin restricciones, pero el tiempo de ausencia y la documentación que presenten condicionan su regreso.

Durante Navidad y fin de año, cuando aumentan los controles en los puertos de entrada, las autoridades recuerdan cuáles son los requisitos clave para estos desplazamientos.

Documentos requeridos para salir de Estados Unidos con una ‘green card’

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) indicó que, para viajar a otro país, el residente deberá portar el pasaporte de su nacionalidad o el documento de viaje de refugiado.

La institución recordó que cada territorio podría exigir requisitos adicionales, como una visa.

Para volver a Estados Unidos después del viaje, el documento indispensable será la tarjeta de residente permanente vigente, conocida como green card.

En el puerto de entrada, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podría solicitar otros medios de identificación, como pasaporte o licencia de conducir emitida en Estados Unidos. Con esa verificación se determinará la elegibilidad de ingreso.

La CBP aclaró que, aunque no pide el pasaporte en todos los casos, las aerolíneas podrían exigirlo. Por ello, recomendó revisar los requisitos de la compañía aérea antes de viajar.

Advertencia del Uscis sobre la intención de residencia

El Uscis recalcó que la intención de mantener la residencia permanente es determinante. Si el oficial concluye que el migrante no pretende vivir en forma permanente en Estados Unidos, podría considerar que abandonó el estatus.

Los viajes breves no suelen generar problemas. Sin embargo, el oficial evaluará criterios como vínculos familiares y comunitarios, empleo en Estados Unidos o pago de impuestos.

La institución advirtió que el abandono de estatus también puede aplicarse en viajes menores a un año, si se considera que la persona no sostuvo la intención de residir permanentemente en el país.

Viajes prolongados: permisos y visados obligatorios para regresar

Quienes planifican pasar más de un año fuera de Estados Unidos deben solicitar antes de partir un Permiso de Reingreso, mediante el Formulario I-131. Este documento autoriza la admisión durante su periodo de validez y evita el trámite de una visa.

Si la ausencia supera dos años, cualquier permiso de reingreso emitido con anterioridad expirará. En ese caso, la vía adecuada será gestionar una visa de residente que regresa (SB-1) ante la embajada o consulado estadounidense más cercano.

El Uscis señaló que existe una excepción para el cónyuge o hijo de integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o de empleados civiles del Gobierno destinados en el extranjero bajo órdenes oficiales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.