A partir del 26 de diciembre, Estados Unidos tomará fotos y datos biométricos a todos los extranjeros que entren o salgan del país

Estados Unidos activará un sistema biométrico para capturar datos faciales y huellas de todos los no ciudadanos que crucen sus fronteras

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La nueva regla de Estados Unidos aplicará control biométrico completo a todos los extranjeros desde el 26 de diciembre en fronteras, puertos y aeropuertos.
La norma busca identificar a los extranjeros que ingresen o salgan del país con datos biométricos captados en puntos aéreos, marítimos y terrestres. (CBP/CBP)







