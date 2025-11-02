El Mundo

Veteranos de EE.UU. usan psicodélicos prohibidos para curar el estrés postraumático

Excomandos de élite de los Navy Seals revelan en un documental de Netflix cómo drogas psicodélicas ilegales en EE. UU. curaron su estrés postraumático

EscucharEscuchar
Por AFP
El suicidio es trágicamente común entre los veteranos militares de EE. UU., a pesar del uso generalizado de antidepresivos. El nuevo documental "In Waves and War" de Jon Shenk y Bonni Cohen muestra cómo los psicodélicos ofrecen un rayo de esperanza
El suicidio es trágicamente común entre los veteranos militares de EE. UU., a pesar del uso generalizado de antidepresivos. El nuevo documental "In Waves and War" de Jon Shenk y Bonni Cohen muestra cómo los psicodélicos ofrecen un rayo de esperanza (SANDY HUFFAKER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosEpidemia de suicidios entre exmilitaresVeteranos de guerraIn waves and war
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.