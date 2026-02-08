Veterano político de Francia dimite a cargo en institución cultural por caso Epstein

Jack Lang es la personalidad francesa de más alto perfil que aparece en los documentos publicados por la justicia estadounidense sobre Epstein. Foto:

París, Francia. El veterano político francés Jack Lang dimitió este sábado 7 de febrero a la presidencia del Instituto del Mundo Árabe (IMA) en París, tras la apertura de una investigación judicial y bajo presión del gobierno por sus supuestos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Lang, de 86 años, es la personalidad francesa de más alto perfil que aparece en los documentos publicados por la justicia de Estados Unidos sobre Epstein, un financista neoyorquino condenado en el 2008 por solicitar prostitución a una menor y hallado muerto en prisión en el 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, que tutela el IMA, dijo el sábado que iniciará el procedimiento para nombrar una presidencia interina para el IMA, que Lang ocupaba desde el 2013.

Lang, exfigura del Partido Socialista francés y conocido por su labor como ministro de Cultura durante la presidencia de François Mitterrand en los años 1980 y 1990, insiste en que es inocente de cualquier delito.

El abogado de Lang, Laurent Merlet, dijo a la cadena BFM TV que su cliente estaba “muy triste” por dejar el IMA, una institución a la que quería tanto, pero también que “no permitirá que las calumnias ganen terreno”.

El viernes, la fiscalía francesa informó que abrió una investigación preliminar contra él y su hija Caroline Lang por “blanqueo de ganancias procedentes de fraude fiscal agravado” debido a sus presuntos vínculos financieros con Epstein.

‘Acusaciones infundadas’

Antes de que se conociera su dimisión, Lang dijo a la AFP el sábado que las acusaciones en su contra son “infundadas” y se mostró afín a la investigación.

“Aportará mucha luz sobre las acusaciones que cuestionan mi probidad y mi honor”, afirmó Lang, cuyo nombre aparece más de 670 veces en los documentos publicados.

Lang negó cualquier irregularidad y que solo había recurrido a Epstein como filántropo.

Su hija Caroline dimitió el lunes de la presidencia de un sindicato de productores de cine tras las revelaciones sobre una sociedad offshore que había fundado en el 2016 junto con Epstein, figura del jet set neoyorquino.

Caroline Lang también figuraba en el testamento de Epstein como beneficiaria de cinco millones de euros, según el sitio web de investigación Mediapart.

La mera mención en los archivos no implica irregularidad alguna.

El diario Le Monde y Mediapart señalaron que ningún documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugería que Lang o su hija estuvieran implicados en los delitos sexuales de Epstein.

Lang es célebre por impulsar la Fête de la Musique, la gran fiesta callejera de la música que pervive hasta hoy y que otros países han adoptado.

También supervisó grandes proyectos de arquitectura moderna, como la construcción de la Pirámide del Louvre y la Ópera de la Bastilla.

La presión pública sobre Lang fue en aumento a lo largo de la semana a pesar de su insistencia en que no había hecho nada malo y de que desconocía el comportamiento delictivo de Epstein.