Veterano político de Francia dimite a cargo en institución cultural por caso Epstein

Renuncia de Jack Lang ocurre tras apertura de una investigación judicial. Su nombre aparece más de 670 veces en los documentos publicados

Por AFP
Jack Lang
Jack Lang es la personalidad francesa de más alto perfil que aparece en los documentos publicados por la justicia estadounidense sobre Epstein. Foto: (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)







