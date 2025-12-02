El Mundo

Venezuela avanza en la derogación de la ley que respalda al Estatuto de Roma en medio de investigación de la CPI

El Parlamento venezolano aprueba en primera discusión la derogación de la ley del Estatuto de Roma tras el cierre de la oficina de la CPI y en medio de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Por AFP
El chavismo tiene mayoría en el Parlamento venezolano, lo que asegura la aprobación de la ley en cuanto decidan retomarla.
La CPI abrió una investigación por el trato de las autoridades durante las protestas de 2017, que dejaron unos 200 muertos. (FEDERICO PARRA/AFP)







