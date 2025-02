Vea la parte borrada de una entrevista a Javier Milei sobre el escándalo de $Libra

La filtración completa de una entrevista al presidente de Argentina, Javier Milei, permitió ver la parte borrada de preguntas sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor se desplomó horas después de que el mandatario argentino promocionara su lanzamiento.

La entrevista fue efectuada por el periodista Jonatan Viale, de la cadena TN, que emitió una versión editada este lunes, y la publicó sin cortes en su canal de YouTube, pero luego eliminó el video.

En la versión emitida, el periodista anuncia que cerrará la entrevista con una pregunta sobre las denuncias por estafa contra Milei, y le consulta: “¿Qué van a hacer como Estado? ¿Se van a presentar espontáneamente?”.

El mandatario respondió: “Yo no me meto en temas legales, porque no es un tema mío”.

En la versión filtrada, recuperada por el periódico español El País, luego de que Viale anuncia el fin de la entrevista, Milei le señala que “¿no es que se pactaban las preguntas?”. El reportero le replicó: “Sí, sí, acá: estas me las anotó (Manuel) Adorni (vocero del gobierno), estas Karina Milei (hermana y asesora del presidente) y (Santiago) Caputo (asesor) estas, acá tengo las de Caputo”.

Tras preguntarle cómo procederá el Estado ante las denuncias, Milei contesta que los temas jurídicos no son lo suyo, y quien mejor entienda el tema es el ministro de Justicia, Mariano Cúneo.

Viale le insiste que en ese asunto él esta implicado como ciudadano y presidente, a lo que el presidente le argumentó que él tuiteó la promoción de la criptomoneda desde su cuenta personal, no desde una cuenta oficial del gobierno.

“¡Pero sos el presidente!”, reiteró Viale, momento en que interviene Santiago Caputo, se mete en la toma y le susurra al oído a Milei.

“Yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos?”, dijo el periodista para intentar reanudar la entrevista.

“Volvé a preguntar sobre Libra, qué se yo”, le dijo Milei.

“Cierro con Libra, lo último”, retomó Viale, dando paso al fragmento que sí salió al aire.

El mandatario argentino quedó en el foco de la controversia el viernes, cuando publicó en X un proyecto para financiar empresas locales, junto a un enlace al contrato digital para comprar la criptomoneda creada ese mismo día. Poco después, eliminó el mensaje y se desligó de la iniciativa.

En ese lapso, el precio de la criptomoneda $LIBRA creció desde centavos hasta $4.978. Entonces, comenzó una tendencia a la venta y el valor del activo se derrumbó en pocas horas, causando pérdidas millonarias y posteriores denuncias contra Milei.

“Denunciamos que Milei formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40.000 personas con pérdidas de más de $4.000 millones de dólares”, sostuvo en un comunicado la organización social Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuyos abogados encabezan una de las demandas.

Un estudio de abogados informó asimismo este lunes de que presentó una denuncia ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.