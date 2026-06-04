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Vea la explosión en México que obligó a evacuar a más de 1.700 colegiales

En un primer momento, reportes difundidos en redes sociales señalaron que podría tratarse de una pipa relacionada con el robo de combustible.

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Por El Universal / México / GDA
La explosión en un sitio de almacenamiento de pipas de gas movilizó a cuerpos de emergencia en Tepeaca, Puebla, México.
La explosión en un sitio de almacenamiento de pipas de gas movilizó a cuerpos de emergencia en Tepeaca, Puebla, México. (Captura de pantalla/El Universal / México / GDA)







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