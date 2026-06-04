Vea la explosión en México que obligó a evacuar a más de 1.700 colegiales

La explosión en un sitio de almacenamiento de pipas de gas movilizó a cuerpos de emergencia en Tepeaca, Puebla, México.

Puebla, México. La mañana de este jueves, la explosión de pipas de gas en Tepeaca, Puebla, México, provocó la evacuación de más de 1,700 estudiantes como medida preventiva ante el riesgo generado por un incendio registrado en un sitio de almacenamiento ubicado en la colonia San Juan Negrete. La emergencia movilizó a corporaciones de Protección Civil y provocó la suspensión temporal de actividades en el Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa.

En un primer momento, reportes difundidos en redes sociales señalaron que podría tratarse de una pipa relacionada con el robo de combustible; sin embargo, posteriormente el Gobierno de Puebla informó que la explosión ocurrió en un lugar donde se almacenaban pipas de gas.

La mañana de este jueves, la explosión de pipas de gas en Tepeaca provocó la evacuación de más de 1,700 estudiantes como medida preventiva ante el riesgo generado por un incendio registrado en un sitio de almacenamiento ubicado en la colonia San Juan Negrete. La emergencia movilizó a corporaciones de Protección Civil y provocó la suspensión temporal de actividades en el Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa.

Fuerte explosión de gas en Tepeaca obliga a desalojar escuelas y hospitales

En un primer momento, reportes difundidos en redes sociales señalaron que podría tratarse de una pipa relacionada con el robo de combustible; sin embargo, posteriormente el Gobierno de Puebla informó que la explosión ocurrió en un lugar donde se almacenaban pipas de gas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla confirmó la evacuación de mil 753 estudiantes del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que la medida se implementó para proteger la integridad de alumnos, docentes y personal administrativo debido al incendio registrado cerca del plantel.

Los estudiantes regresaron a sus hogares bajo la supervisión de madres, padres de familia y tutores, mientras que las autoridades activaron los protocolos correspondientes de protección civil.