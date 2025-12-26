El Mundo

Vea cómo rueda el Metro de Bogotá por primera vez: inician las pruebas en la capital de Colombia

Metro facilitará el desplazamiento de visitantes por zonas clave como Bosa y Chapinero

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Metro de Bogotá
Los trenes del Metro de Bogotá comenzaron sus pruebas dinámicas en el patio taller de Bosa. El proyecto registra un 70 % de avance general. (Empresa Metro de Bogotá/Cortesía)







