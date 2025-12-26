Vea cómo rueda el Metro de Bogotá por primera vez: inician las pruebas en la capital de Colombia

Los trenes del Metro de Bogotá comenzaron sus pruebas dinámicas en el patio taller de Bosa. El proyecto registra un 70 % de avance general.

Los vagones del Metro de Bogotá, en Colombia, empezaron a andar este 26 de diciembre; lentos, pero seguros hacia un futuro en el que se abren las posibilidades de transporte para los ciudadanos.

Y es que los operarios del patio taller, ubicado en la localidad de Bosa, iniciaron las pruebas dinámicas de los trenes en una vía de 905 metros de longitud que hay dentro del predio. En uno de los vagones estuvo el alcalde Carlos Fernando Galán.

“El Metro es, cada vez más, una realidad. Vamos 713 columnas, más de 200 vanos y casi 10 kilómetros de viaducto construido”, celebró el mandatario distrital poco después de hacer presencia en un hecho que marca un paso clave para el megaproyecto que Bogotá ha esperado por más de 80 años.

Trenes del Metro de Bogotá iniciaron pruebas en Bosa

A la fecha, dentro del patio taller hay tres trenes y uno más viene en camino desde Changhun, China, y se espera que llegue el 8 de enero, según manifestó el alcalde Galán.

“A partir de ahí, llegarán trenes cada 15 días hasta completar los 30 en octubre del próximo año", anticipó Galán.

Uno por uno completará las obligaciones de rigor hasta ser puestos a prueba sobre el imponente viaducto que ya se alza imponente desde la localidad de Bosa hasta Chapinero.

De hecho, para el primer semestre de 2026 está proyectado que el tren ruede sobre los primeros 5,7 kilómetros del viaducto de la Línea 1, a la vista de todos, en las alturas.

También hay que resaltar que, de no presentar retrasos en su cronograma, está previsto que las operaciones comerciales del Metro de Bogotá den inicio en el primer trimestre de 2028, para que todos los ciudadanos y visitantes al fin puedan subirse a sus trenes.

Fase de pruebas

A medida que la megaobra en Bogotá va tomando aún más forma y los trenes viajan por vías y el océano hasta la capital de Colombia, los funcionarios del patio taller realizan las pruebas dinámicas con el propósito de evaluar el comportamiento real del tren.

Estos procedimientos llegan después que el primer tren fuera energizado y se activara la vía de prueba para permitir el desplazamiento inicial.

La Empresa Metro de Bogotá detalló que este procedimiento puntual da paso a una etapa clave de verificación del arranque, frenado, sistemas de seguridad, operación en plataforma y apertura de puertas.

Aunque los trenes son 100 % automáticos, en esta fase inicial serán manejados por un operario de forma manual, para integrarlos con el sistema de señalización del Patio Taller, requisito indispensable para su certificación.

Avance del proyecto

Este 2025, que estuvo marcado con la llegada de los primeros trenes del sistema, cierra con cerca del 70 % de ejecución. Eso quiere decir que durante esta administración, el megaproyecto ha progresado en un 41 %.

Y es que este avance es gracias a quienes trabajan cotidianamente en las obras y en el patio taller. Así lo confirmo Javier Descarga, director de la Interventoría del proyecto:

“Estamos trabajando siete días a la semana en tres turnos.La próxima semana superaremos el 70 % de avance y en los próximos días llegaremos a 10.000 metros de viaducto. Comenzaremos 2026 con los 14 kilómetros que faltan por completar hasta diciembre de ese año”.