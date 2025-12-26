Colombia anuncia un cambio clave en una de sus ciudades turísticas más visitadas

Cartagena prohibió los carruajes con caballos por maltrato animal. Serán reemplazados por coches eléctricos bajo control municipal.(Photo by Manuel PEDRAZA / AFP)

Los tradicionales carruajes con caballos quedarán prohibidos a partir del 29 de diciembre en Cartagena, joya turística de Colombia, informó el alcalde local el viernes.

Conocida por su centro histórico amurallado y su arquitectura colonial, la ciudad caribeña tuvo por décadas como uno de sus símbolos los carruajes tirados por caballos para pasear turistas a lo largo de las calles empedradas. Pero activistas por los derechos de los animales han denunciado que estas jornadas provocan lesiones, estrés y colapsos por agotamiento en los animales.

“Bajo ninguna circunstancia permitiremos ninguna forma de maltrato animal”, dijo el alcalde Dumek Turbay en X.

El gobernante prohibió por decreto y “bajo cualquier concepto o finalidad, la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico” de esta ciudad de casi un millón de habitantes.

Turbay también anunció que en Cartagena circulará un “primer lote de coches eléctricos”, regulado por la alcaldía y con un tope máximo de 62 carrozas.

“No habrá espacio para carruajes eléctricos ‘piratas’”, añadió.

El gremio de cocheros ha manifestado su inconformidad, y cuestiona no haber sido tenido en cuenta para la implementación de la nueva medida.

En el pasado, el Congreso ha debatido sin éxito proyectos de ley para prohibir los vehículos de tracción animal, por considerarlo maltrato.

En mayo de 2024, los legisladores prohibieron las corridas de toros a partir de 2027.