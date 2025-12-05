El Mundo

Vacuna Hepatitis B recién nacidos: EE. UU. suspende recomendación universal

Comité Asesor en EE. UU. suspende la recomendación de la vacuna contra la Hepatitis B para recién nacidos. Conozca la nueva directriz y la reacción de los pediatras

EscucharEscuchar
Por AFP
Vacunas como la del VPH y la neumonía ayudan a reducir riesgos de cáncer y enfermedades respiratorias graves.
Según la nueva directiva, la administración de una primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B -de tres en total- en los primeros minutos de vida solo se recomendará a los individuos cuya madre haya sido diagnosticada como portadora (Canva /Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vacuna de hepatitis BRobert F. Kennedy JrComité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP)
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.