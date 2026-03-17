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Uso de drones para tráfico de drogas se expande y alerta a la ONU

Un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes advierte que el uso de aeronaves no tripuladas se expande en América, Europa, Asia y África

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Por El Universal / México / GDA
Fuerzas de seguridad estadounidenses alertaron sobre la posibilidad de ataques con drones por parte de cárteles mexicanos en la frontera
Fuerzas de seguridad estadounidenses alertaron sobre la posibilidad de ataques con drones por parte de cárteles mexicanos en la frontera (Canva/Canva)







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