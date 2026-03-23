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Uscis reactivaría trámites migratorios clave para venezolanos y cubanos: esto es lo que se sabe

La reanudación de procesos migratorios abre opciones para miles de solicitantes, aunque no todos los casos avanzan de forma automática

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Por La Nación / Argentina / GDA
Uscis reactiva trámites para migrantes venezolanos y cubanos. Más de 2 millones de solicitudes siguen en espera en Estados Unidos.
Uscis reactiva trámites para migrantes venezolanos y cubanos. Más de 2 millones de solicitudes siguen en espera en Estados Unidos. (Canva stock/Andrew Patrick Photo de Pexels/Lina Darjan's Images)







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