Uscis reactivaría trámites migratorios clave para venezolanos y cubanos: esto es lo que se sabe

Uscis reactiva trámites para migrantes venezolanos y cubanos. Más de 2 millones de solicitudes siguen en espera en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) inició la reactivación progresiva de trámites migratorios que permanecían suspendidos. La medida beneficiaría a miles de migrantes, en especial de Venezuela y Cuba, que mantenían procesos detenidos.

Abogados especializados indicaron que algunos expedientes comienzan a avanzar tras meses de paralización. La reactivación incluye programas humanitarios y solicitudes específicas que estaban en revisión.

¿Qué cambios aplica Uscis en los trámites?

La defensora Lorena Beatriz Vargas Hernández y el bufete Dreams on Solid Rocks LLC señalaron que el proceso avanzará de forma gradual. No todos los casos se activarán al mismo tiempo.

Tres grupos resultan favorecidos por esta medida:

Personas con trámites previamente detenidos

Solicitantes de programas humanitarios

Casos en espera por revisiones administrativas

La actualización abre la posibilidad de que miles de expedientes retomen su curso.

Recomendaciones para migrantes ante la reactivación

Especialistas advirtieron que la reanudación no será automática en todos los casos. Por esta razón, sugieren tomar medidas para verificar el estado del proceso.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Revisar el estatus del caso migratorio

Mantener la información actualizada

Estar atento a notificaciones oficiales

Estas acciones permiten detectar cualquier avance en los expedientes.

Más de 2 millones de casos siguen congelados

Se estima que cerca de 2 millones de solicitudes continúan en un limbo legal. El CATO Institute atribuyó este bloqueo a tres políticas impulsadas durante la administración Trump.

Entre las medidas se encuentran:

La restricción de entrada a ciudadanos de 40 países , aplicada desde diciembre anterior. Esta disposición amplió una medida previa de junio que limitó el ingreso de personas de 19 países , incluidos Cuba y Venezuela.

, aplicada desde diciembre anterior. Esta disposición amplió una medida previa de junio que limitó el ingreso de personas de , incluidos Cuba y Venezuela. Un memorando de Uscis que extendió la prohibición a personas dentro de Estados Unidos. Esta decisión congeló beneficios como permisos de trabajo, residencias permanentes y naturalizaciones .

. La suspensión del Departamento de Estado que detuvo la emisión de visas de inmigrante para 75 países, bajo el argumento del uso de programas sociales.

Cuba y Venezuela concentran la mayor afectación

Las políticas impactaron con mayor fuerza a migrantes de Cuba, Venezuela y Haití, que acumulan más de 1.200.000 solicitudes congeladas.

Cuba registra 935.000 trámites bloqueados, con un costo cercano a $543 millones en tarifas. Venezuela suma 237.000 solicitudes en pausa, con un costo aproximado de $138 millones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.