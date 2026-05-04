Uscis pausa decisiones migratorias y genera incertidumbre en trámites clave como green card y permisos temporales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) pausó de forma temporal algunas decisiones sobre solicitudes migratorias. La medida afecta trámites como permisos de trabajo, residencia permanente, renovaciones de DACA y TPS. La agencia aplicó nuevas verificaciones de seguridad.

La pausa responde a una estrategia de control migratorio impulsada por el gobierno de Donald Trump, según información del medio CNN. Un memorando interno respaldó la decisión. Autoridades buscan reforzar la revisión de antecedentes y reducir posibles fraudes.

El director del Uscis, Joseph Edlow, defendió las restricciones. Señaló que la medida pretende asegurar que cada caso cumpla con estándares más estrictos. La revisión incluye expedientes que ya estaban en proceso.

El vocero de la entidad, Zach Kahler, explicó al medio de comunicación que la agencia amplió el acceso a bases de datos federales de antecedentes penales. Indicó que el procesamiento no se detuvo por completo. Añadió que las demoras serían temporales y se resolverían en un plazo corto.

Trámites con mayor impacto

La pausa no implica cancelaciones. Sin embargo, retrasa decisiones finales. Según CNN entre los procesos más afectados destacan:

Solicitudes de green card

Permisos de trabajo

Renovaciones de DACA

Renovaciones de TPS

Otros beneficios ligados al estatus legal

Las personas que dependen de estos trámites podrían enfrentar incertidumbre migratoria. Esto incluye dificultades para trabajar de forma legal o mantener protección ante deportaciones.

Una fuente citada indicó que las decisiones se reanudarán cuando concluyan las verificaciones en solicitudes aprobadas antes de esta semana.

DACA y TPS en alerta

Los programas DACA y TPS generan especial preocupación. Ambos ofrecen protección temporal y acceso a empleo. Sus renovaciones tienen plazos ajustados.

Un retraso puede dejar a beneficiarios sin autorización laboral. También puede afectar trámites como licencias o comprobación de estadía legal.

La medida recuerda un episodio de noviembre de 2025. En ese momento, el Uscis suspendió decisiones sobre solicitudes de asilo tras un incidente de seguridad. En aquella ocasión, la agencia indicó que revisaría cada caso con el máximo nivel de verificación.

El nuevo freno amplía su alcance. Ahora impacta procesos cotidianos para miles de familias migrantes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.