El Mundo

Uscis pausa decisiones migratorias y genera incertidumbre en trámites clave como green card y permisos temporales

Conozca a quiénes afecta la medida, qué procesos siguen activos y por qué crece la incertidumbre entre solicitantes

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Uscis detiene temporalmente decisiones migratorias para reforzar controles. Medida afecta permisos de trabajo, DACA, TPS y residencia.
Uscis detiene temporalmente decisiones migratorias para reforzar controles. Medida afecta permisos de trabajo, DACA, TPS y residencia. (Canva stock/Belterz de Getty Images Signature)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCUscisEstados Unidosgreen card
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.