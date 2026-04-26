Estados Unidos actualiza reglas de visas para mayo 2026: fechas clave para permisos de trabajo y green cards

El boletín de visas de Estados Unidos de mayo 2026 fija fechas clave para solicitar la residencia permanente según categoría y país.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos definieron las fechas para presentar solicitudes de ajuste de estatus en mayo de 2026. Las reglas varían según el tipo de visa. También dependen del país de origen y de los cupos anuales disponibles.

El proceso aplica para quienes buscan la residencia permanente mediante patrocinio familiar o empleo. La posibilidad de presentar el Formulario I-485 depende de que la fecha de prioridad sea anterior a la indicada en el boletín oficial.

Cómo saber si puede presentar su solicitud en mayo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) indicó qué tablas se deben usar este mes. Para las visas por patrocinio familiar, corresponde utilizar la tabla de fechas para presentación. En cambio, las visas por empleo se rigen por la tabla de acción final.

Si la fecha de prioridad aparece como actual, identificada con la letra “C”, usted puede presentar la solicitud si cumple los requisitos. Si la fecha es anterior a la publicada, también puede avanzar en el trámite.

La letra “U” indica que no hay visas disponibles en esa categoría.

Fechas clave para visas familiares en mayo 2026

Acción final para casos de preferencia patrocinados por familiares

Visas (Uscis /Uscis)

Presentación de solicitudes de visa patrocinadas por familiares

Visas (Uscis /Uscis)

Fechas para visas basadas en empleo

Las solicitudes por empleo deben seguir la tabla de acción final, que define cuándo se puede aprobar un caso.

Decisión final para casos de preferencia basada en el empleo

Visas (Uscis /Uscis)

Presentación de solicitudes de visa basadas en el empleo

Visas (Uscis /Uscis)

Qué debe tomar en cuenta antes de aplicar

La fecha de prioridad corresponde al momento en que su familiar o empleador presentó la petición ante Uscis. En casos laborales, puede ser la fecha de certificación laboral.

El boletín mensual define cuándo usted puede iniciar el proceso o continuar con su trámite consular. Cada caso depende de la categoría migratoria y del país de nacimiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.