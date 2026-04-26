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Estados Unidos actualiza reglas de visas para mayo 2026: fechas clave para permisos de trabajo y green cards

Revise si usted puede avanzar en su proceso migratorio en mayo de 2026. Conozca las fechas, cómo aplican según su caso y qué cambia para permisos de trabajo y green card

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Por Silvia Ureña Corrales y La Nación / Argentina / GDA
Estados Unidos intensifica las políticas migratorias con nuevas advertencias a titulares de visas y green cards. La vigilancia en redes sociales y los controles fronterizos han incrementado la incertidumbre entre residentes legales.
El boletín de visas de Estados Unidos de mayo 2026 fija fechas clave para solicitar la residencia permanente según categoría y país. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

La Nación / Argentina / GDA

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