Uscis mantendrá en pausa varios trámites de DACA y TPS durante mayo de 2026

Uscis actualizó las reglas migratorias de mayo de 2026 y confirmó retrasos en trámites de DACA, TPS y visas familiares y laborales.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) confirmó las reglas que aplicarán entre el 10 y el 16 de mayo de 2026 para quienes gestionan la green card, permisos laborales y beneficios migratorios como DACA y el TPS.

La agencia informó que los expedientes relacionados con ambos programas continúan bajo revisión interna. Aunque las solicitudes no fueron canceladas, muchos casos seguirán sin resolución definitiva mientras avanzan nuevos controles administrativos y migratorios.

La medida afecta especialmente a personas que esperan renovaciones de permisos de trabajo o extensiones de protección migratoria. Durante este proceso, el Uscis puede solicitar nuevamente datos biométricos, entrevistas adicionales o verificaciones complementarias antes de emitir una respuesta.

En el caso de DACA, las demoras generan inquietud entre beneficiarios cuyos permisos laborales vencen en los próximos meses. Especialistas citados por CNN señalaron que algunos solicitantes podrían enfrentar dificultades para conservar sus empleos si la renovación no llega antes del vencimiento de la autorización vigente.

El Uscis indicó que el procesamiento de casos sigue activo. Sin embargo, reconoció que no existe un calendario exacto para concluir las revisiones pendientes. La entidad sostuvo que las demoras “deberían ser breves”.

Estas serán las reglas migratorias vigentes en mayo de 2026

La agencia explicó que las personas con solicitudes por patrocinio familiar deberán usar la tabla de “fechas para presentación”. Este mecanismo permite entregar el ajuste de estatus antes de una decisión final sobre la residencia permanente.

En las categorías laborales, el Uscis mantendrá como referencia la tabla de “acción final”. Ese cuadro define el momento en que una visa de inmigrante puede emitirse oficialmente.

El organismo recordó que cada trámite depende de la fecha de prioridad asignada al solicitante. En la mayoría de casos, corresponde al día en que se presentó la petición inicial ante el Uscis.

Límites migratorios seguirán afectando a varios países

La legislación migratoria de Estados Unidos mantiene un límite anual de visas permanentes.

Las categorías familiares disponen de hasta 226.000 permisos por año fiscal. Las solicitudes basadas en empleo cuentan con un máximo global de 140.000 permisos. Además, ningún país puede recibir más del 7% del total anual emitido.

El sistema provoca retrasos en naciones con alta demanda migratoria. En varios casos, las fechas de prioridad retroceden durante años debido a la acumulación de expedientes.

El Uscis recordó que algunas categorías aparecen identificadas con la letra “C”, correspondiente a “Current”. Esa clasificación indica disponibilidad inmediata de visas y ausencia de límites por prioridad.

Categorías familiares con disponibilidad inmediata

La categoría F2A seguirá disponible para todos los países. Este grupo incluye a cónyuges e hijos de residentes permanentes.

La disponibilidad inmediata aplica para solicitantes de países como México, China, India y Filipinas.

Otras categorías familiares mantienen listas de espera. Los solicitantes deben verificar si la fecha de inicio de su trámite es anterior a la publicada en el Boletín de Visas para su país y clasificación.

Estos son los límites establecidos para mayo:

F1: hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses. Para la mayoría de países, el Uscis procesa solicitudes anteriores al 1 de octubre de 2018. En México, el límite llega hasta el 1 de octubre de 2008.

hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses. Para la mayoría de países, el Uscis procesa solicitudes anteriores al 1 de octubre de 2018. En México, el límite llega hasta el 1 de octubre de 2008. F2B: hijos e hijas solteros mayores de 21 años de residentes permanentes. La mayoría de países, junto con China e India, avanzan con casos anteriores al 1 de enero de 2018. En México, el proceso incluye expedientes previos al 15 de mayo de 2010.

hijos e hijas solteros mayores de 21 años de residentes permanentes. La mayoría de países, junto con China e India, avanzan con casos anteriores al 1 de enero de 2018. En México, el proceso incluye expedientes previos al 15 de mayo de 2010. F3: hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses. México presenta una de las mayores demoras, con trámites iniciados antes del 15 de julio de 2001. En Filipinas, la referencia corresponde al 8 de agosto de 2006.

hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses. México presenta una de las mayores demoras, con trámites iniciados antes del 15 de julio de 2001. En Filipinas, la referencia corresponde al 8 de agosto de 2006. F4: hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos. Esta categoría mantiene las esperas más largas. México registra solicitudes anteriores al 30 de abril de 2001. India procesa casos previos al 15 de diciembre de 2006.

Así quedarán las visas por empleo en mayo

Las personas que buscan residencia permanente mediante empleo deberán seguir la tabla de acción final durante la semana del 10 al 16 de mayo.

Las principales categorías laborales quedarán de la siguiente manera:

EB-1: trabajadores prioritarios. La categoría figura como “C” para la mayoría de regiones. China e India solo avanzan con casos anteriores al 1 de abril de 2023.

trabajadores prioritarios. La categoría figura como “C” para la mayoría de regiones. China e India solo avanzan con casos anteriores al 1 de abril de 2023. EB-2: profesionales con títulos avanzados o habilidad excepcional. Se mantiene “C” para casi todos los países, excepto China, con fecha del 1 de setiembre de 2021, e India, con límite del 15 de julio de 2014.

profesionales con títulos avanzados o habilidad excepcional. Se mantiene “C” para casi todos los países, excepto China, con fecha del 1 de setiembre de 2021, e India, con límite del 15 de julio de 2014. EB-5: creación de empleo e inversionistas.

creación de empleo e inversionistas. Las categorías reservadas para zonas rurales, áreas de alto desempleo e infraestructura seguirán “C” para todos los países.



La categoría no reservada mantiene disponibilidad inmediata para la mayoría de países. Sin embargo, China avanza con expedientes anteriores al 22 de setiembre de 2016 e India con solicitudes previas al 1 de mayo de 2022.

El Uscis advirtió que la alta demanda de India en la categoría EB-5 podría provocar nuevos retrocesos o incluso la suspensión temporal de disponibilidad para evitar superar el límite anual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.