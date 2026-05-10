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Uscis mantendrá en pausa varios trámites de DACA y TPS durante mayo de 2026

Beneficiarios de DACA y TPS enfrentarán nuevas revisiones y posibles demoras mientras Uscis redefine controles migratorios

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Por La Nación / Argentina / GDA
Uscis actualizó las reglas migratorias de mayo de 2026 y confirmó retrasos en trámites de DACA, TPS y visas familiares y laborales.
Uscis actualizó las reglas migratorias de mayo de 2026 y confirmó retrasos en trámites de DACA, TPS y visas familiares y laborales. (ChatGPT/Generada con IA)







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