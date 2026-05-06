El Mundo

FBI abre acceso de base de datos al Uscis y endurece revisión de asilo, green card y ciudadanía

Migrantes con trámites pendientes podrían enfrentar nuevas revisiones, toma adicional de huellas y retrasos temporales en decisiones migratorias

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Nuevos controles entre FBI y Uscis endurecen revisiones de asilo, residencia y ciudadanía para migrantes con casos abiertos.
Nuevos controles entre FBI y Uscis endurecen revisiones de asilo, residencia y ciudadanía para migrantes con casos abiertos. (Canva stock/valentynsemenov/South_agency de Getty Images Signature)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados UnidosUscismigración
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.