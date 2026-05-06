FBI abre acceso de base de datos al Uscis y endurece revisión de asilo, green card y ciudadanía

Nuevos controles entre FBI y Uscis endurecen revisiones de asilo, residencia y ciudadanía para migrantes con casos abiertos.

La administración del presidente Donald Trump amplió el acceso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) a las bases de datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La decisión refuerza los controles de seguridad para migrantes con trámites pendientes de asilo, residencia permanente y ciudadanía estadounidense.

Según informó CBS News, una orden reciente instruyó al Departamento de Justicia (DOJ), entidad que supervisa al FBI, a permitir al Uscis consultar antecedentes penales “en la máxima medida permitida por la ley”.

La nueva política obliga a los funcionarios migratorios a evitar la aprobación de solicitudes pendientes que no hayan pasado por las verificaciones ampliadas de antecedentes.

Los controles se enfocan en solicitudes de beneficios migratorios que requieren toma de huellas dactilares. También alcanzan peticiones de patrocinio para familiares y casos de inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

Zach Kahler, portavoz del Uscis, explicó a CBS que la agencia implementa nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación de solicitantes mediante un mayor acceso a bases de datos criminales federales. Además, señaló que cualquier retraso en las decisiones sería temporal.

La medida podría generar nuevas citaciones para migrantes con trámites abiertos. El abogado de inmigración Jaime Barrón indicó a CNN que algunos solicitantes podrían recibir órdenes para repetir el proceso de huellas dactilares.

Barrón advirtió que algunos extranjeros podrían perder su permiso legal para permanecer en Estados Unidos si la renovación de su estatus sigue pendiente y se acerca su vencimiento. En esos casos, tendrían que salir del país.

El abogado también señaló que empleadores podrían enfrentar pagos adicionales de hasta $100.000 relacionados con visas de trabajo H-1B, si el trabajador pierde su estatus legal mientras espera respuesta migratoria.

Otro de los cambios apunta a la revisión de redes sociales de los solicitantes. Según Barrón, las autoridades utilizan inteligencia artificial para analizar publicaciones y detectar contenido que consideren problemático.

El especialista afirmó que el Gobierno estadounidense mantiene amplia discreción sobre el otorgamiento de visas, especialmente las de turismo, y que el análisis de perfiles digitales forma parte del endurecimiento de controles migratorios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.