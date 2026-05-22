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Uscis endurece reglas para green card: nueva política migratoria obliga a tramitar residencia permanente fuera de Estados Unidos

Nueva política de Uscis limita el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos a ‘circunstancias extraordinarias’

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Por Jailine González Gómez
Uscis anunció que la mayoría de extranjeros deberá pedir residencia permanente desde sus países de origen.
Uscis anunció que la mayoría de extranjeros deberá pedir residencia permanente desde sus países de origen. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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