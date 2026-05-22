Uscis endurece reglas para green card: nueva política migratoria obliga a tramitar residencia permanente fuera de Estados Unidos

Uscis anunció que la mayoría de extranjeros deberá pedir residencia permanente desde sus países de origen.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció este viernes una nueva política que limitará el ajuste de estatus migratorio dentro del país a “circunstancias extraordinarias” y obligará a la mayoría de extranjeros a solicitar la residencia permanente desde el exterior.

La medida fue comunicada mediante un memorando de política emitido el 21 de mayo y divulgado este 22 de mayo. El documento señala que el ajuste de estatus es una medida “discrecional” y una forma de alivio “extraordinaria”, por lo que no debe sustituir el proceso consular ordinario para obtener visas de inmigrante.

Según Uscis, los funcionarios deberán evaluar “todos los factores e información relevantes” caso por caso para determinar si una persona califica para este tipo de alivio migratorio.

“De ahora en adelante, un extranjero que esté temporalmente en Estados Unidos y quiera una green card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias”, afirmó el portavoz de USCIS, Zach Kahler, en el comunicado oficial.

Kahler añadió que las visas temporales “no deberían funcionar como el primer paso del proceso de Green Card” y aseguró que la medida permitirá que el sistema migratorio opere “como la ley pretendía”.

El memorando sostiene que el ajuste de estatus “permite al solicitante evitar el proceso consular ordinario” y recalca que la legislación migratoria estadounidense históricamente ha considerado ese mecanismo como un beneficio excepcional.

De acuerdo con The Washington Post, abogados migratorios advirtieron que la medida podría afectar a cientos de miles de personas que actualmente solicitan la residencia permanente mientras viven en Estados Unidos con visas temporales.

El medio estadounidense indicó que más de la mitad de las personas que reciben residencia permanente cada año ya viven dentro de Estados Unidos al momento de presentar la solicitud, según datos federales citados por la publicación.

El director de Uscis, Joseph Edlow, indicó en el memorando que podrían existir excepciones para algunas categorías de visas de “doble intención”, que permiten buscar residencia permanente mientras la persona permanece temporalmente en el país.

El periódico también reportó que abogados especializados en inmigración consideran probable que la nueva política enfrente impugnaciones judiciales.