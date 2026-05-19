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¿Miles de inmigrantes con green card podrían enfrentar deportaciones? Estados republicanos endurecen controles sobre Medicaid

Las medidas ya avanzan en varios estados y podrían cambiar la forma en que miles de familias buscan atención médica

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Por La Nación / Argentina / GDA
Congresista impulsa ley para proteger a beneficiarios de TPS y permitirles optar por residencia permanente en Estados Unidos.
Congresista impulsa ley para proteger a beneficiarios de TPS y permitirles optar por residencia permanente en Estados Unidos. (Canva stock/Belterz de Getty Images Signature)







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