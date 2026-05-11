Uscis endurece controles migratorios con apoyo del FBI: así afecta a quienes tienen green card, DACA y TPS

El Uscis suspendió aprobaciones migratorias hasta completar nuevos controles de seguridad junto con el FBI.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplicó en las últimas semanas un endurecimiento en sus procesos de revisión migratoria. La medida provocó una pausa en decisiones sobre beneficios clave como asilo, residencia permanente y ciudadanía estadounidense.

La agencia indicó que los cambios buscan reforzar los controles de seguridad y ampliar el filtrado de solicitantes. Para ello, el Uscis aumentó las verificaciones de antecedentes y ahora contará con mayor acceso a información del FBI.

Las nuevas directrices también afectan renovaciones de programas como DACA y el TPS, lo que podría dejar a algunos migrantes sin autorización legal para permanecer en Estados Unidos mientras esperan una resolución.

Uscis pausó decisiones sobre beneficios migratorios

Bajo órdenes de la administración de Donald Trump, el Uscis instruyó a sus funcionarios para que no aprueben solicitudes pendientes que no hayan pasado por verificaciones de antecedentes ampliadas.

La suspensión afecta casos relacionados con:

Asilo

Green card

Ciudadanía estadounidense

Renovaciones de DACA

Renovaciones de TPS

Según documentos divulgados en el Registro Federal, las aprobaciones quedarán detenidas hasta completar las nuevas revisiones de seguridad.

El abogado especialista en inmigración Jaime Barrón explicó a CNN que es probable que muchos solicitantes sean llamados nuevamente para presentar huellas biométricas.

El Uscis señaló en su sitio oficial que las medidas impactarán especialmente a inmigrantes procedentes de países o regiones consideradas de riesgo en materia de seguridad.

Algunos migrantes podrían perder su estatus legal

Las nuevas reglas generan preocupación entre quienes tienen renovaciones en trámite.

Debido a la pausa en las decisiones, algunos beneficiarios de programas migratorios podrían perder temporalmente su permiso legal para residir o trabajar en territorio estadounidense mientras esperan respuesta del Uscis.

El portavoz de la agencia, Zach Kahler, afirmó que las verificaciones adicionales buscan fortalecer la evaluación de los solicitantes. También indicó que los retrasos deberían ser breves.

Una fuente cercana al proceso confirmó a CNN que la pausa pretende garantizar que todas las aprobaciones cumplan con las nuevas exigencias de seguridad antes de emitirse de forma definitiva.

El Uscis considera insuficientes las revisiones anteriores

En su anuncio oficial, el Uscis sostuvo que las evaluaciones aplicadas anteriormente eran insuficientes.

La agencia aseguró que muchas solicitudes de naturalización y residencia permanente no recibieron controles adecuados. Según el organismo, eso permitió aprobar casos de personas que no debían obtener esos beneficios migratorios.

El endurecimiento forma parte de una política más estricta sobre inmigración y seguridad nacional.

El FBI compartirá más datos con autoridades migratorias

Como parte del nuevo esquema, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) recibió instrucciones de compartir con el Uscis información de antecedentes penales “en la máxima medida permitida por la ley”, según informó CBS News.

La colaboración ocurre bajo supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Con acceso ampliado a bases de datos federales, los funcionarios migratorios podrán revisar con mayor profundidad los expedientes de inmigrantes con antecedentes.

Las nuevas directrices también incluyen una vigilancia más estricta sobre la actividad de los solicitantes en redes sociales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.