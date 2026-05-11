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Uscis endurece controles migratorios con apoyo del FBI: así afecta a quienes tienen green card, DACA y TPS

Las nuevas verificaciones del Uscis incluyen más acceso a datos del FBI y podrían retrasar renovaciones migratorias en Estados Unidos

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Por La Nación / Argentina / GDA
El Uscis suspendió aprobaciones migratorias hasta completar nuevos controles de seguridad junto con el FBI.
El Uscis suspendió aprobaciones migratorias hasta completar nuevos controles de seguridad junto con el FBI. (Canva stock/ZekaG de Getty Images Signature/South_agency de Getty Images Signature)







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