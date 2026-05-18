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Uscis confirma nueva tarifa anual de $100 para solicitudes de asilo: estas son las consecuencias por no pagarla

La nueva normativa afectará a solicitantes con expedientes pendientes y contempla sanciones severas por incumplimiento

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Por La Nación / Argentina / GDA
Los migrantes con solicitudes de asilo pendientes deberán pagar $100 al año o enfrentar rechazo del caso.
Los migrantes con solicitudes de asilo pendientes deberán pagar $100 al año o enfrentar rechazo del caso. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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