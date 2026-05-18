Uscis confirma nueva tarifa anual de $100 para solicitudes de asilo: estas son las consecuencias por no pagarla

Los migrantes con solicitudes de asilo pendientes deberán pagar $100 al año o enfrentar rechazo del caso.

Miles de migrantes en Estados Unidos enfrentarán una nueva obligación económica a partir del 29 de mayo de 2026. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplicará una tarifa anual obligatoria de $100 para quienes mantengan una solicitud de asilo pendiente.

La medida forma parte de una nueva normativa que afectará los expedientes que continúen sin resolución durante cada año calendario.

Según información divulgada por el Uscis, la ley H.R.1 creó el denominado Annual Asylum Fee (AAF). El cobro se aplicará de forma obligatoria a personas con casos de asilo en trámite dentro de Estados Unidos.

El gobierno federal indicó que la disposición responde a un mandato aprobado por el Congreso dentro de la llamada One Big Beautiful Bill Act, promulgada el 4 de julio de 2025.

La nueva regulación establece que cada solicitante deberá cancelar $100 anuales para mantener activa su gestión migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que la ley no contempla exenciones ni reducciones para este pago. También advirtió que el incumplimiento tendrá consecuencias inmediatas para quienes atraviesan el proceso.

¿Qué ocurre si un migrante no paga la nueva tarifa de asilo?

Uno de los puntos centrales de la norma corresponde a las sanciones por incumplimiento.

El Uscis explicó que, una vez enviada la notificación, la persona tendrá 30 días para efectuar el pago mediante plataformas en línea.

Si el solicitante no cumple con el pago dentro del plazo establecido, la agencia rechazará de forma automática el expediente de asilo.

La norma publicada en el Federal Register indicó que el organismo dejará de ejecutar cualquier acción sobre el caso.

En la práctica, el trámite quedará cerrado.

La persona que desee volver a solicitar asilo deberá iniciar el proceso desde cero.

Esto implicará presentar un nuevo Formulario I-589 y cancelar nuevamente la tarifa correspondiente al trámite inicial.

El gobierno sostuvo que estas medidas buscan evitar que expedientes permanezcan por tiempo indefinido dentro del sistema migratorio sin resolución ni cumplimiento de obligaciones legales.

Riesgo de deportación y pérdida del permiso laboral

La normativa también incluye consecuencias relacionadas con el estatus migratorio y el acceso al empleo.

El DHS indicó que, si una persona no posee otra condición migratoria válida dentro de Estados Unidos y no paga la tarifa anual, las autoridades podrán iniciar procesos de expulsión.

Según cada caso, el gobierno podrá aplicar procedimientos de deportación acelerada o emitir una citación formal ante un tribunal migratorio.

Las medidas también alcanzan las autorizaciones laborales.

El Uscis confirmó que cualquier solicitud pendiente de permiso de trabajo asociada al caso de asilo será rechazada o denegada cuando el expediente principal cierre por falta de pago.

La agencia agregó que quienes ya cuentan con autorización laboral basada en la solicitud de asilo perderán el derecho a trabajar de forma inmediata una vez que el caso sea rechazado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.