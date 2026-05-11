Uscis cambia regla migratoria y reanuda trámites para médicos extranjeros en Estados Unidos

Médicos migrantes vuelven a acceder a trámites de visas y permisos en EE. UU., aunque persisten dudas sobre tiempos y aprobaciones.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplicó un cambio que permitirá reanudar el procesamiento de trámites migratorios para médicos extranjeros. La medida incluye solicitudes de visas, permisos de trabajo y tarjetas de residencia vinculadas con este sector.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a The New York Times que las solicitudes relacionadas con médicos continuarán en trámite. La decisión puso fin a una suspensión que afectaba a profesionales de salud nacidos fuera de Estados Unidos.

La modificación surgió un mes después de que 20 asociaciones médicas enviaran una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al senador Markwayne Mullin. En el documento advirtieron sobre el impacto de la normativa en comunidades vulnerables y en zonas con escasez de personal médico.

Las organizaciones reconocieron que el Departamento de Estado y el DHS aplican controles más estrictos por razones de seguridad nacional. Sin embargo, señalaron que las consecuencias afectaban a estudiantes de medicina, médicos residentes y profesionales en ejercicio sometidos a rigurosas revisiones de antecedentes.

La Dra. Rebecca Andrews, presidenta de la Junta de Regentes del Colegio Estadounidense de Médicos, celebró la decisión de la administración estadounidense. Indicó que la medida ayudará a conservar a médicos internacionales que forman parte del sistema de salud del país.

Pese al cambio, abogados de inmigración advirtieron que la actualización no garantiza la aprobación de solicitudes ni la renovación automática de visas.

Según CNN, muchos médicos con trámites pendientes todavía no recibieron información oficial sobre el estado de sus casos.

El abogado migratorio Greg Siskind afirmó que todavía existen múltiples prohibiciones y suspensiones relacionadas con procesos migratorios en Estados Unidos.

También persisten restricciones para personas procedentes de 39 países considerados de “alto riesgo”, entre ellos Venezuela, Afganistán e Irán. En esos casos continúan suspendidos trámites vinculados con visas, permisos laborales y residencias.

Las dudas se mantienen sobre la capacidad de las autoridades para procesar solicitudes antes de fechas clave. Uno de los principales retos es cumplir con los plazos de inicio de residencias médicas programadas para julio.

Los llamados Graduados Médicos Internacionales (IMG) tienen un peso relevante dentro del sistema sanitario estadounidense. Según el documento enviado por asociaciones médicas, representan el 25% de todos los doctores que ejercen en el país.

Además, el 64% de esos profesionales trabaja en áreas con escasez de personal médico o en comunidades con limitada atención sanitaria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.