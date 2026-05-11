El Mundo

Uscis cambia regla migratoria y reanuda trámites para médicos extranjeros en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos levantó parte de la suspensión migratoria para médicos extranjeros en medio de alertas por falta de personal sanitario

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Médicos migrantes vuelven a acceder a trámites de visas y permisos en EE. UU., aunque persisten dudas sobre tiempos y aprobaciones.
Médicos migrantes vuelven a acceder a trámites de visas y permisos en EE. UU., aunque persisten dudas sobre tiempos y aprobaciones. (Canva stock/photovs de Getty Images/kuppa_rock de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGUscisEstados Unidos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.