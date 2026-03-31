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Uscis aplicará cambios a partir del 1 de abril: formularios que dejarán de aceptarse y cambios clave en trámites

La agencia migratoria aplicará nuevas versiones obligatorias, ajustes en tarifas y cambios en visas H-2B desde el 1 de abril

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Por La Nación / Argentina / GDA
Uscis aplica cambios en formularios, tarifas y visas H-2B desde abril. Solicitudes con versiones antiguas serán rechazadas sin excepción.
Uscis aplica cambios en formularios, tarifas y visas H-2B desde abril. Solicitudes con versiones antiguas serán rechazadas sin excepción. (Canva stock/Nikodash de Getty Images Pro/Mihaela Stoica's Images)







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