Uscis aplicará cambios a partir del 1 de abril: formularios que dejarán de aceptarse y cambios clave en trámites

Uscis aplica cambios en formularios, tarifas y visas H-2B desde abril. Solicitudes con versiones antiguas serán rechazadas sin excepción.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplicará cambios desde el 1 de abril que impactan formularios, tarifas y procesos migratorios. Las modificaciones incluyen nuevas versiones obligatorias y ajustes en programas de trabajo temporal.

A partir de esa fecha, la agencia dejará de aceptar ciertos documentos y exigirá el uso de formularios actualizados. También entrarán en vigor cambios en tarifas y en el programa de visas H-2B.

Formularios que Uscis dejará de aceptar

Desde el 1 de abril, el Uscis exigirá una nueva edición del Formulario I-129, que corresponde a la solicitud para trabajador no inmigrante.

Esta versión se publicó el 27 de febrero. Permite a empleadores presentar solicitudes para trabajadores extranjeros que viajan de forma temporal a Estados Unidos para servicios, empleo o capacitación.

Las categorías incluidas son:

H-1B

H-2A

H-2B

H-3

L-1

O-1

O-2

P-1

P-1S

P-2

P-2S

P-3

P-3S

Q-1

R-1

El Uscis rechazará cualquier solicitud con la versión anterior del formulario, emitida el 20 de enero de 2025. No habrá excepciones.

Nuevas tarifas en trámites migratorios

El Formulario G-1055, que corresponde a la tabla de tarifas, tuvo una actualización el 23 de marzo.

Este documento define los montos que deben pagar migrantes y empleadores. Las personas deberán cancelar las nuevas tarifas al iniciar un proceso. Si el monto es incorrecto, la solicitud será rechazada.

Cambios en el programa de visas H-2B

El 1 de abril inicia la segunda mitad del año fiscal del programa H-2B, que permite contratar trabajadores extranjeros para empleos temporales no agrícolas.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo autorizaron un aumento de hasta 64.716 visas adicionales para el año fiscal 2026.

Sin embargo, el cupo disponible para esta segunda mitad se agotó el 10 de marzo de 2026.

Las visas están dirigidas a trabajadores con fecha de inicio laboral entre el 1 de abril y el 1 de octubre.

Algunos casos no están sujetos al límite máximo. Entre ellos:

Trabajadores que extienden su estadía

Personas que cambian de empleador

Cambios en condiciones laborales

Tampoco se contabilizan dentro del tope:

Cónyuges e hijos con estatus H-4

Personal en procesamiento de huevas de pescado

Trabajadores en Guam o Islas Marianas del Norte hasta el 31 de diciembre de 2029

Cambio en pagos con tarjeta desde junio

Desde junio de 2026, quienes paguen trámites con tarjeta deberán presentar la nueva versión del Formulario G-1450.

El documento incluye un aviso de privacidad actualizado del DHS y un espacio para el código de verificación (CVV). Este campo no es obligatorio para el procesamiento, pero puede ser utilizado por otras áreas de la agencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.