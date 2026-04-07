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Uscis aplica nuevas reglas desde este mes de abril: formularios que dejaron de aceptarse y ajustes clave en trámites

Nuevas versiones de formularios y ajustes en tarifas entraron en vigor desde el 1 de abril y cambian procesos migratorios en Estados Unidos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Uscis reactiva trámites para migrantes venezolanos y cubanos. Más de 2 millones de solicitudes siguen en espera en Estados Unidos.
Uscis aplica nuevas reglas desde abril. Formularios antiguos quedan sin validez y cambios afectan tarifas y visas H-2B. (Canva stock/Andrew Patrick Photo de Pexels/Lina Darjan's Images)







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