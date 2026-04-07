Uscis aplica nuevas reglas desde este mes de abril: formularios que dejaron de aceptarse y ajustes clave en trámites

Uscis aplica nuevas reglas desde abril. Formularios antiguos quedan sin validez y cambios afectan tarifas y visas H-2B.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplica desde este mes de abril una serie de cambios en sus procesos. Las modificaciones afectan formularios, tarifas y programas de visas temporales.

La entidad dejó de aceptar versiones anteriores de documentos y exige nuevos requisitos en solicitudes. También entraron en vigor ajustes en costos y en el programa H-2B.

Formularios que Uscis ya no acepta

Desde el 1 de abril, el Formulario I-129 cuenta con una nueva edición obligatoria.

Este documento permite a empleadores presentar solicitudes para trabajadores no inmigrantes que ingresan a Estados Unidos de forma temporal para prestar servicios, trabajar o recibir capacitación.

Las categorías incluidas son:

H-1B

H-2A

H-2B

H-3

L-1

O-1

O-2

P-1

P-1S

P-2

P-2S

P-3

P-3S

Q-1

R-1

El Uscis rechaza solicitudes que se presenten con la versión anterior del formulario, emitida el 20 de enero de 2025. La medida no contempla excepciones.

Actualización en tarifas de trámites

El Formulario G-1055, que define la tabla de tarifas, también presenta una nueva edición publicada el 23 de marzo.

Este cambio establece los montos que deben pagar migrantes y empleadores. Las personas deben cancelar la tarifa vigente al momento de iniciar el trámite. Si el monto es incorrecto, la solicitud se rechaza.

Cambios en visas H-2B ya están vigentes

Desde el 1 de abril inició la segunda mitad del año fiscal del programa H-2B, que permite contratar trabajadores extranjeros para empleos temporales no agrícolas.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo autorizaron un aumento de hasta 64.716 visas adicionales para el año fiscal 2026.

No obstante, el cupo disponible para este período se agotó el 10 de marzo de 2026.

Estas visas aplican para trabajadores con fecha de inicio laboral entre el 1 de abril y el 1 de octubre.

Algunos casos no están sujetos al límite máximo. Entre ellos:

Personas que extienden su estadía

Cambios de empleador

Modificaciones en condiciones laborales

Tampoco se contabilizan dentro del tope:

Cónyuges e hijos con estatus H-4

Personal en procesamiento de huevas de pescado

Trabajadores en Guam o Islas Marianas del Norte hasta el 31 de diciembre de 2029

Nuevo requisito para pagos con tarjeta desde junio

A partir de junio de 2026, quienes paguen trámites con tarjeta deberán presentar la nueva versión del Formulario G-1450.

El documento incluye un aviso de privacidad actualizado del Departamento de Seguridad Nacional y un espacio para el código de verificación (CVV). Este campo no es obligatorio para el procesamiento, pero puede ser utilizado por otras áreas de la entidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.