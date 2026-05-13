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Uscis actualiza el Formulario I-765: cambios en el permiso de trabajo y nuevos requisitos este 2026

La nueva edición del Formulario I-765 es obligatoria desde marzo de 2026 e introduce ajustes para permisos de trabajo y solicitudes de asilo

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Por La Nación / Argentina / GDA
Uscis cambió el Formulario I-765 del permiso de trabajo en EE. UU. y suspendió algunas tarifas tras una resolución judicial.
Uscis cambió el Formulario I-765 del permiso de trabajo en EE. UU. y suspendió algunas tarifas tras una resolución judicial. (Canva stock/valentynsemenov/Mehaniq)







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