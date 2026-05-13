Uscis actualiza el Formulario I-765: cambios en el permiso de trabajo y nuevos requisitos este 2026

Uscis cambió el Formulario I-765 del permiso de trabajo en EE. UU. y suspendió algunas tarifas tras una resolución judicial.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplicó cambios en el Formulario I-765, utilizado para solicitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD). La nueva edición del documento es obligatoria desde el pasado 5 de marzo de 2026.

La agencia informó que la versión vigente corresponde al formulario fechado el 21 de agosto de 2025. Las personas solicitantes deben revisar esa fecha antes de enviar el trámite. El uso de una edición incorrecta puede provocar el rechazo de la solicitud.

Quienes presentaron la versión del 20 de enero de 2025 antes del 5 de marzo de 2026 no necesitan completar un nuevo proceso.

Qué cambió en el Formulario I-765

El ajuste más importante es la eliminación de la opción para solicitar un número de Seguro Social directamente desde el formulario.

Además, el Uscis informó sobre una pausa en el cobro de ciertas tarifas relacionadas con la Ley Pública 119-21, conocida como HR-1.

La medida entró en vigor el 5 de febrero de 2026 tras una resolución judicial vinculada al caso Ms. L. contra ICE. La suspensión beneficia a integrantes de la denominada “Clase del Acuerdo Ms. L.” y a familiares que cumplan con los requisitos establecidos.

Según explicó la agencia migratoria, las notificaciones de cobro quedaron sin efecto para quienes pertenecen a ese grupo y no realizaron el pago.

Tarifas suspendidas para algunos solicitantes

Entre los cobros suspendidos aparecen los siguientes:

Tarifa de permiso de permanencia temporal ( Parole ).

). Tarifa del EAD inicial para beneficiarios de parole en categoría C-11.

Tarifa de renovación del EAD para beneficiarios de parole.

Tarifa de solicitud de asilo.

Tarifa anual de asilo.

Requisitos especiales para casos de asilo

Las personas que presenten solicitudes de asilo bajo el acuerdo de Ms. L. deben escribir la frase “Ms. L Settlement Class Member” o “Ms. L. Settlement QAFM” en la parte superior de la primera página del Formulario I-589.

El Uscis también indicó que estos casos no deben enviarse en línea. La agencia advirtió que las solicitudes digitales podrían ser rechazadas.

Advertencia sobre las fotos del trámite

La oficina migratoria recordó que las fotografías enviadas junto al Formulario I-765 deben estar sin montar y sin retoques.

La recomendación aparece publicada en las directrices oficiales del portal de Uscis.

Cuánto tarda la entrega del permiso de trabajo

Una vez aprobado el Formulario I-765, la producción de la tarjeta EAD suele tardar cerca de dos semanas.

El envío se realiza mediante el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) con el sistema Priority Mail.

La agencia recomendó verificar que la dirección postal esté correcta antes de completar el trámite. Un error puede provocar la pérdida del documento y obligar a iniciar nuevamente el proceso. En algunos casos también corresponde pagar otra tarifa.

El Uscis aconsejó esperar hasta 30 días después de la aprobación antes de realizar consultas sobre el envío.

Las personas usuarias pueden revisar el estado del caso mediante la plataforma Case Status Online, donde aparece el número de seguimiento del USPS.

Si el permiso de trabajo no llega en el plazo indicado, el solicitante debe utilizar las herramientas de autoservicio de e-Request para abrir una investigación formal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.