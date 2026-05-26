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Universidad de Génova se distancia de tragedia en Maldivas y nuevas pesquisas revelan posibles fallas en expedición

Las autoridades revisan correos electrónicos, equipo de buceo y testimonios para reconstruir lo ocurrido durante la expedición

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Por O Globo / Brasil / GDA
Nuevos detalles de la investigación apuntan a posibles fallas de preparación y equipo en la inmersión fatal en Maldivas.
Nuevos detalles de la investigación apuntan a posibles fallas de preparación y equipo en la inmersión fatal en Maldivas. (O Globo/Redes sociales de las víctimas)







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