El Mundo

Cinco buzos italianos murieron en una cueva submarina en Maldivas: estas son las principales hipótesis detrás de la tragedia

La tragedia ocurrió durante una expedición científica en el atolón Vaavu y también dejó la muerte de un rescatista local

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Las autoridades investigan varias hipótesis sobre la tragedia submarina que ya dejó seis fallecidos en Maldivas.
Las autoridades investigan varias causas tras la muerte de cinco italianos desaparecidos durante una inmersión en Maldivas. (MERGULHADORES DO NEVA /Captura de Youtube)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMaldivasBuzosItalia
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.