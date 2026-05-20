Cinco buzos italianos murieron en una cueva submarina en Maldivas: estas son las principales hipótesis detrás de la tragedia

Las autoridades investigan varias causas tras la muerte de cinco italianos desaparecidos durante una inmersión en Maldivas.

La recuperación de los cuerpos de los dos últimos buzos italianos desaparecidos en una cueva submarina de Maldivas cerró este miércoles una compleja operación de búsqueda que enfrentó condiciones extremas y dejó además la muerte de un rescatista local.

El grupo desapareció el jueves anterior durante una expedición en el atolón Vaavu, un área del archipiélago asiático conocida por sus arrecifes de coral y por la práctica del buceo.

Los primeros reportes publicados por el portal Edition.mv indicaron que los cinco turistas viajaban a bordo del yate de lujo Duke of York, operado por la empresa Luxury Yacht Maldives.

La desaparición ocurrió durante una inmersión realizada en horas de la mañana cerca de Alimathaa. La expedición formaba parte de una actividad de turismo científico enfocada en explorar la flora y la fauna submarina en cuevas del atolón.

La tripulación reportó la alerta después de que el grupo no regresó a la superficie al mediodía.

Las principales hipótesis sobre las muertes

Las autoridades aún no determinaron la causa de las muertes. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntaron a varios factores.

Una de las posibilidades se relacionó con un eventual problema en la mezcla de oxígeno dentro de los cilindros utilizados durante la inmersión.

Otra línea de investigación señaló condiciones climáticas adversas o corrientes térmicas repentinas que pudieron afectar el desplazamiento bajo el agua.

También surgió la posibilidad de una pérdida de orientación dentro de una grieta o una cavidad de la cueva submarina.

El diario español El Mundo informó que la normativa local permite actividades de buceo hasta una profundidad de 30 metros.

Aunque ninguna ley prohíbe superar ese límite, los hallazgos sugirieron una inmersión más profunda. Los cuerpos aparecieron a casi 50 metros bajo la superficie.

La información presentada a las autoridades de Maldivas tampoco incluía una visita a una cueva submarina dentro del plan de la expedición.

Un rescatista murió durante la operación

La misión también dejó una víctima entre los equipos de rescate.

Un integrante de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas murió el sábado por un problema de descompresión durante las operaciones de recuperación.

El portavoz presidencial Mohammed Hussain Shareef informó que el militar presentó una descompresión submarina y luego fue trasladado a un hospital de la capital, donde murió.

Las autoridades indicaron que el caso reflejó el alto nivel de dificultad que enfrentó la operación.

Quiénes eran los turistas fallecidos

El primer cuerpo recuperado correspondió a Monica Montefalcone, profesora de Ecología de 51 años de la Universidad de Génova.

En la expedición también participaban su hija Giorgia Sommacal de 23 años, la investigadora Muriel Oddenino y los instructores de buceo Gianluca Benedetti y Federico Gualtieri de 31 años.

Montefalcone trabajaba en la agencia Albatros Top Boat, responsable de excursiones científicas en el atolón. Benedetti ocupaba el cargo de director de esa organización.

La académica tenía reconocimiento internacional y dirigía campañas de monitoreo ambiental en Maldivas.

En los días previos al accidente participó en programas de investigación universitaria en Alimathaa.

Gualtieri obtuvo su título universitario en Génova durante marzo. En su tesis expresó un reconocimiento a Montefalcone por haber sido una figura de guía y apoyo en su formación académica y profesional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.