Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército de Estados Unidos sobrevuela el Camp Humphreys, en Pyeongtaek, el 17 de agosto de 2026.

Washington, Estados Unidos. ¿Motivará a los soldados estadounidenses la promesa de tener unos días libres para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI a cambio de alistarse más tiempo en el Ejército?

El comandante de un batallón del Ejército en Fort Stewart, Georgia, ofreció a los soldados que se alisten dos años más, cuatro días libres para la fecha del lanzamiento del popular videojuego, previsto el 19 de noviembre.

Quienes se alisten de nuevo entre el 1.º de agosto y el 14 de noviembre podrán tener un “permiso especial de cuatro días”, según un memorando del comandante de la unidad, el teniente coronel Ryan Hodgson, tal como informó esta semana el sitio de noticias militares Task & Purpose.

GTA VI lleva seis años en desarrollo, con un costo de unos $2.000 millones.

Los fanáticos de la serie de GTA, cuya primera versión en 2D fue lanzada en 1997, han esperado 13 años para una nueva entrega desde GTA V en 2013.

Hasta ahora, 20 de los 130 soldados elegibles han tomado la oferta de alistamiento, que requiere un compromiso de mínimo dos años, según reportaron medios estadounidenses, citando fuentes del batallón.