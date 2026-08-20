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Unidad del Ejército de EE.UU. ofrece permiso para jugar ‘Grand Theft Auto VI’ a cambio de alistamiento

“Permiso especial de cuatro días”: La oferta de un comandante militar a soldados por el esperado videojuego GTA VI

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Por AFP
Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército de Estados Unidos sobrevuela el Camp Humphreys, en Pyeongtaek, el 17 de agosto de 2026.
Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército de Estados Unidos sobrevuela el Camp Humphreys, en Pyeongtaek, el 17 de agosto de 2026. (-/AFP)







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