Una semana de guerra le ha costado a Estados Unidos $11.300 millones, según el Pentágono

Dos primeros días de combate habrían costado $5.600 millones en municiones.

Por AFP
Imagen satelital difundida el 11 de marzo de 2026, cortesía de Vantor, que muestra daños por un ataque aéreo en la guarnición militar de Khavar Shahr, Irán.
Imagen satelital difundida el 11 de marzo de 2026, cortesía de Vantor, que muestra daños por un ataque aéreo en la guarnición militar de Khavar Shahr, Irán. (Vantor/AFP / Vantor)







