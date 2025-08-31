El Mundo

Una corte de Estados Unidos bloquea la deportación de cientos de niños guatemaltecos

Tribunal suspendió temporalmente la deportación durante al menos 14 días, tras un reclamo presentado por una organización defensora de los derechos humanos

Por AFP

Una corte federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el plan del gobierno del presidente Donald Trump de deportar a cientos de niños guatemaltecos, según un fallo emitido este domingo 31 de agosto.








