Una corte de Estados Unidos bloquea la deportación de cientos de niños guatemaltecos

Una corte federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el plan del gobierno del presidente Donald Trump de deportar a cientos de niños guatemaltecos, según un fallo emitido este domingo 31 de agosto.
