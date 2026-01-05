El Mundo

Una colombiana murió en el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela. Un segundo misil la alcanzó cuando huía con su hija. Esta es su historia

La civil colombiana es una de las víctimas colaterales del bombardeo

Por El Tiempo / Colombia / GDA

Una civil colombiana murió en el bombardeo que Estados Unidos lanzó sobre Venezuela, el 3 de enero, para capturar a Nicolás Maduro. Ella es una de las víctimas colaterales que dejó el ingreso por tierra y aire de las fuerzas especiales estadounidenses.








