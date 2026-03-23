El Mundo

Un portaviones y un destructor de la Armada de EE.UU. visitarán aguas centroamericanas en ‘gira por las Américas’

¿Qué harán las embarcaciones en el Istmo? Se trata del portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y el destructor USS Gridley, de la Armada de Estados Unidos.

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Por Fernando Chaves Espinach
El portaaviones USS Nimitz (CVN 68) y el Ala Aérea Embarcada (CVW) 11 ingresan a San Diego antes de atracar en la Estación Aérea Naval North Island.
El portaaviones USS Nimitz (CVN 68) y el Ala Aérea Embarcada (CVW) 11 ingresan a San Diego antes de atracar en la Estación Aérea Naval North Island. (Mass Communication Specialist 3rd Class John Philip Wagner/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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