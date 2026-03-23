Un portaviones y un destructor de la Armada de EE.UU. visitarán aguas centroamericanas en ‘gira por las Américas’

El portaaviones USS Nimitz (CVN 68) y el Ala Aérea Embarcada (CVW) 11 ingresan a San Diego antes de atracar en la Estación Aérea Naval North Island.

El portaviones nuclear USS Nimitz y el destructor USS Gridley, pertenecientes a la Armada de Estados Unidos, visitarán aguas panameñas del 29 de marzo al 2 de abril como parte de una “gira por las Américas”, según informó el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá.

Este itinerario contempla escalas en Perú, Chile y Brasil, dentro de una travesía que inició el 12 de marzo, cuando ambas embarcaciones partieron desde la costa oeste estadounidense, de acuerdo con el comunicado.

A inicios de marzo, un vocero de la Marina estadounidense señaló al Instituto Naval de EE.UU. que ya estaban en marcha los preparativos para el despliegue del USS Nimitz, el cual incluye visitas a varios países aliados durante su recorrido por Sudamérica rumbo a su nuevo puerto base.

Durante su permanencia en Panamá, el portaviones USS Nimitz permanecerá fondeado en aguas abiertas, mientras que el destructor USS Gridley atracará en el Puerto de Cruceros de Amador, en la capital.

El destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG 101) navega por el océano Atlántico. (MC2 Cameron Stoner/Wikimedia Commons)

En ese período se llevarán a cabo los ejercicios Southern Seas 2026, en su undécima edición. Según el Servicio Nacional Aeronaval, estas maniobras buscan reforzar la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de conocimientos marítimos entre países de la región.

De acuerdo con CNN, un consorcio de inversionistas encabezado por BlackRock ha mostrado interés en adquirir los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá, después de que Panamá retirara la concesión a la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong.

El portaviones nuclear USS Nimitz es uno de los buques de guerra más grandes del mundo: tiene una longitud aproximada de 333 metros, puede transportar hasta 90 aeronaves entre aviones y helicópteros, y alcanza un desplazamiento cercano a las 100.000 toneladas, con una velocidad de hasta 30 nudos.