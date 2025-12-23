Un país de Centroamérica figura en la lista de los 15 más bellos del mundo por su naturaleza

'Travel + Leisure' incluyó a un país centroamericano entre los 15 más bellos del mundo por la riqueza de sus paisajes naturales.

Un país de Centroamérica fue incluido en la lista de los 15 países más bellos del mundo por su naturaleza, según una selección publicada por la revista especializada Travel + Leisure. Se trata de Costa Rica, que destaca como un destino con paisajes sobresalientes, variedad geográfica y abundante vida silvestre.

La publicación señala que la percepción de la belleza es subjetiva, pero explica que los países seleccionados concentran algunos de los entornos naturales más impactantes del planeta. Montañas, selvas, cascadas, extensas costas y ecosistemas diversos son elementos recurrentes en el listado.

En el caso del país centroamericano, Travel + Leisure subraya su alta biodiversidad, así como la combinación de playas, bosques lluviosos y áreas protegidas. La revista menciona la presencia de volcanes, cataratas y fauna silvestre, factores que lo convierten en un destino frecuente para personas interesadas en experiencias vinculadas con la naturaleza.

El artículo, titulado 15 of the World’s Most Naturally Beautiful Countries, reúne destinos de distintas regiones del mundo. Entre ellos figuran Japón, Nepal, Italia, Maldivas, Indonesia, Islandia, Francia, Estados Unidos, Suiza, Perú, Reino Unido, Sudáfrica, Tanzania y Nueva Zelanda, seleccionados por la diversidad y el atractivo de sus paisajes naturales.

Travel + Leisure es una revista especializada en viajes con sede en Nueva York, Estados Unidos. La revista comenzó a publicarse en 1937 bajo el nombre U.S. Camera and Travel y adoptó su nombre actual en 1971, cuando amplió su enfoque hacia la cobertura general de viajes por placer.

Es conocida por su fotografía especializada y por rankings anuales como los World’s Best Awards, así como por sus listados que reconocen destinos, hoteles y ciudades en distintas regiones del mundo.