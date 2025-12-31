El Mundo

Un destino de Latinoamérica fue elegido el más popular del mundo para 2026: selvas tropicales y playas vírgenes explican su auge

La plataforma Skyscanner posicionó a una provincia costarricense en el primer lugar de destinos turísticos populares por su auge en búsquedas internacionales.

Por Sebastián Sánchez y Jailine González Gómez
Parque Nacional Gandoca Manzanillo
Limón, en Costa Rica, lidera la lista mundial de destinos en tendencia para 2026 gracias a sus selvas tropicales, playas vírgenes y cultura caribeña. (Alonso Tenorio)







