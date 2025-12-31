Un destino de Latinoamérica fue elegido el más popular del mundo para 2026: selvas tropicales y playas vírgenes explican su auge

Limón, en Costa Rica, lidera la lista mundial de destinos en tendencia para 2026 gracias a sus selvas tropicales, playas vírgenes y cultura caribeña.

Un destino de Latinoamérica fue elegido como el más popular del mundo para 2026. Se trata de Limón, una provincia ubicada en la costa caribeña de Costa Rica, que lidera el más reciente reporte de tendencias de viaje elaborado por Skyscanner.

El informe analizó millones de búsquedas de vuelos realizadas entre enero y junio de 2025 y las comparó con el mismo periodo de 2024. El resultado fue un crecimiento cercano al 300% en el interés por viajar a Limón, una cifra que la colocó por encima de destinos consolidados de Europa, Asia y Norteamérica.

El medio especializado Travel and Leisure catalogó a este destino latinoamericano como un lugar ideal para quienes buscan “caminatas por la selva tropical, playas vírgenes y una experiencia cultural auténtica”. La publicación resaltó la mezcla de naturaleza, cultura y tranquilidad como uno de los principales atractivos para viajeros que buscan experiencias con identidad y lejos de la masificación turística.

Selva tropical, canales y vida silvestre

Entre los sitios destacados figura el Parque Nacional Tortuguero, al que Travel and Leisure calificó como un lugar “remoto y encantador”. El parque, accesible únicamente por bote o avión, está conformado por una red de canales, lagunas y bosques que albergan especies como manatíes, jaguares y tortugas marinas. Durante la temporada de anidación, entre junio y octubre, es posible observar el desove de tortugas mediante recorridos nocturnos guiados.

Otro punto señalado es el Parque Nacional Cahuita, reconocido por sus arrecifes coralinos, senderos que bordean la selva y la abundante fauna silvestre. Según la revista, estos espacios concentran buena parte de la experiencia que hoy buscan quienes viajan motivados por la conservación, la biodiversidad y el contacto directo con la naturaleza.

Playas vírgenes y surf para todos los niveles

Limón también fue descrito como un “corredor costero con algunas de las mejores playas del país”. Entre las más mencionadas están Playa Chiquita, Playa Negra y Playa Punta Uva, conocidas por sus aguas claras, arenas llamativas y condiciones ideales para el esnórquel. En cuanto al surf, la zona ofrece opciones tanto para principiantes, como Playa Cocles, como para surfistas experimentados, con olas más exigentes en Playa Brava.

Más allá de la naturaleza, el atractivo de Limón se sostiene en su herencia cultural. La provincia es reconocida por su población afrocaribeña, su gastronomía a base de coco y especias, y expresiones musicales como el calipso. Travel and Leisure destacó esta dimensión cultural como uno de los factores que diferencian a Limón de otros destinos de playa en la región.

El liderazgo de Limón refleja un cambio en las preferencias de viaje. Los datos de Skyscanner muestran que los turistas están optando por destinos con experiencias vinculadas al bienestar, la naturaleza y la autenticidad cultural. Limón superó a destinos internacionales como Jaipur, en India; Bodrum, en Turquía, y Madeira, en Portugal.