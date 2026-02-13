El Mundo

Un destino de Centroamérica quedó de segundo en el top 10 de viajes para 2026, según lectores del ‘New York Times’

La Península de Osa, en Costa Rica, fue elegida como el segundo lugar que más desean visitar los lectores del ‘New York Times’

Por Jailine González Gómez
Lectores del 'New York Times' colocaron a la Península de Osa como el segundo destino más deseado del mundo para viajar en 2026.







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

