Un destino de Centroamérica quedó de segundo en el top 10 de viajes para 2026, según lectores del ‘New York Times’

Lectores del 'New York Times' colocaron a la Península de Osa como el segundo destino más deseado del mundo para viajar en 2026.

Un destino de Centroamérica alcanzó el segundo lugar en el top 10 de sitios que más desean visitar los lectores del New York Times en 2026. Se trata de la Península de Osa, en Costa Rica, que solo fue superada por un recorrido en tren por las Montañas Rocosas de Canadá.

La lista no corresponde al ranking editorial original de 52 Places to Go in 2026, sino a una selección construida a partir de la participación de decenas de miles de lectores, quienes guardaron los destinos que ya visitaron y aquellos que desean conocer. Con base en esas interacciones, el medio identificó los 10 lugares que despertaron mayor interés entre sus lectores a nivel global.

La Península de Osa, entre los destinos más deseados del mundo

En el puesto 2, la Península de Osa es descrita por el medio como un territorio de alta biodiversidad, conocido por su vida silvestre y por la presencia de especies como perezosos en su entorno natural.

El New York Times destaca que nuevos vuelos directos al principal aeropuerto de Costa Rica han facilitado el acceso al país, lo que ha incrementado el interés de viajeros internacionales por regiones como la zona sur.

Naturaleza con menor saturación turística

Ubicada en el Pacífico sur, Osa alberga algunos de los ecosistemas más diversos del país. En su territorio se encuentra el Parque Nacional Corcovado, señalado por el diario por contar con senderos menos congestionados que otros parques nacionales, lo que permite una experiencia más cercana con la fauna.

El atractivo natural se extiende también al mar. Las aguas alrededor de la Isla del Caño son reconocidas por sus arrecifes coralinos y por la presencia de tortugas marinas, delfines, tiburones y rayas, factores que refuerzan su posicionamiento internacional.

El resultado confirma una tendencia clara entre viajeros: mayor interés por lugares con naturaleza intacta, menor saturación turística y experiencias vinculadas al entorno.