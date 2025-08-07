El Mundo

Un avión ambulancia se estrella contra casas y deja menos 6 muertos en Kenia

Una aeronave médica ligera se estrelló contra un pequeño complejo residencial cerca de la capital keniana, Nairobi

Por AFP
Onlookers react next to the scene where a Kenyan medical plane crashed, killing at least 6 people, on the outskirts of Nairobi on August 7, 2025. A medical light aircraft crashed into a small residential block near the Kenyan capital Nairobi, killing at least six people and injuring two seriously, a local official said on August 7, 2025.
Observadores reaccionan junto al lugar donde un avión médico keniano se estrelló, causando la muerte de al menos seis personas, en las afueras de Nairobi. (SIMON MAINA/AFP)







Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

