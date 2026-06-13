El Mundo

Un alcalde mexicano fue asesinado en zona azotada por el narco

Joel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, fue víctima de una “agresión con disparos de arma de fuego”

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Por AFP
El ataque ocurrió en un municipio de 6.900 habitantes en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Imagen con fines ilustrativos. (Albert Marín.)







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