Un aeropuerto de Estados Unidos tendrá una transformación total en 2026 con una inversión de $300 millones

Un aeropuerto de Estados Unidos se prepara para una transformación importante en 2026. La inversión de $300 millones promete cambios clave en equipajes, seguridad, puertas y experiencia del pasajero

Por La Nación / Argentina / GDA
Austin-Bergstrom ejecuta un plan por etapas que en 2026 transforma su operación y proyecta nuevas terminales, estacionamientos y áreas de embarque hacia 2030. Imagen con fines ilustrativos
Austin-Bergstrom ejecuta un plan por etapas que en 2026 transforma su operación y proyecta nuevas terminales, estacionamientos y áreas de embarque hacia 2030. Imagen con fines ilustrativos (Canva /Canva)







