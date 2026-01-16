Un aeropuerto de Estados Unidos tendrá una transformación total en 2026 con una inversión de $300 millones

Austin-Bergstrom ejecuta un plan por etapas que en 2026 transforma su operación y proyecta nuevas terminales, estacionamientos y áreas de embarque hacia 2030. Imagen con fines ilustrativos

El Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, en Texas, avanza en un plan de modernización valorado en $300 millones que cambiará de forma integral su operación. El proyecto se ejecuta por etapas y contempla obras clave en 2026, año que marcará un punto de inflexión en la renovación de la terminal. La finalización total se proyecta para 2030.

El plan forma parte del programa Journey With AUS, iniciado en 2021. Varias fases ya concluyeron. Sin embargo, 2026 concentra intervenciones estratégicas que impactarán la gestión de equipajes, los controles de seguridad y la experiencia de los pasajeros.

Nuevo sistema de equipajes de salida

Uno de los ejes centrales será el nuevo sistema de manipulación de equipajes de salida. La obra permitirá un sistema centralizado para atender una demanda estimada de 30 millones de pasajeros al año. El sistema tendrá capacidad para 4.000 valijas por hora. La autoridad aeroportuaria prevé mayor fiabilidad operativa, menos extravío de maletas y una reducción en los retrasos de vuelos.

El proyecto incluye el relleno del atrio, lo que sumará más espacio a la terminal. Esta ampliación fortalecerá las áreas de control de seguridad, revisión de equipajes y procesamiento de pasajeros. La intervención aprovechará el espacio abierto sobre la zona de recepción de maletas. También actualizará sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería.

La fase West Infill abarcará una renovación profunda de la terminal Barbara Jordan. La obra se extenderá desde la parte posterior del vestíbulo actual hasta la carretera de circunvalación del aeropuerto. La ampliación sumará más de 75.000 pies cuadrados, equivalentes a 6.967 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles. Este crecimiento permitirá expandir el Checkpoint 3 de dos a seis carriles. El nuevo espacio incluirá áreas de recogida de equipajes, plataforma, vestíbulo, entrepiso y niveles de techo.

Otra intervención relevante será la expansión de la puerta oeste. El proyecto añadirá 84.500 pies cuadrados, es decir, 7.850 metros cuadrados, en tres niveles. La obra contempla la sustitución de 12 puentes de embarque y la creación de tres nuevos. Estos se destinarán a compensar cierres temporales durante futuras ampliaciones. El área contará con cinco salas de espera, zonas de comedor para nuevos concesionarios, baños adicionales, una sala de meditación o silencio, espacios familiares y de lactancia, además de una sala de descanso para mascotas.

El vestíbulo M añadirá seis zonas de embarque temporales. Estas permitirán la operación de seis aviones de fuselaje estrecho. Cuatro puertas serán de contacto y dos de salida. La Terminal M se separará de la Barbara Jordan para facilitar la construcción. Cuando las puertas temporales dejen de ser necesarias, el vestíbulo se convertirá en una instalación de carga.

Obras proyectadas hacia 2030

Además de las mejoras de corto plazo, el programa incluye proyectos que se completarán en la década de 2030.

El plan contempla la construcción de una Terminal B con un vestíbulo central de más de 20 puertas. La infraestructura atenderá la demanda a largo plazo del aeropuerto. El complejo incluirá espacios para pasajeros e inquilinos, puentes de embarque, expansión del sistema de equipajes, zonas de apoyo en plataforma, remolcadores y áreas operativas.

Otro proyecto será el estacionamiento amarillo, con 7.000 plazas distribuidas en varios niveles. Se ubicará al norte del actual Garaje Azul. La zona incorporará sistemas inteligentes de estacionamiento, control de ingresos y un realineamiento de carreteras internas.

El plan también prevé una nueva sala de llegadas y salidas. Esta incluirá áreas ampliadas de emisión de boletos y check-in, puntos de control de seguridad consolidados y más espacios para concesionarios. El diseño sumará zonas de preparación y recogida de equipajes.

Remodelaciones ya finalizadas

El programa Journey With AUS ya dejó varias obras concluidas.

En 2025, el aeropuerto finalizó una ampliación en el área de llegadas internacionales. El proyecto agregó 20.600 pies cuadrados, equivalentes a 1.914 metros cuadrados. La obra incluyó más espacio para filas de pasajeros, nuevas cintas de equipaje, oficinas adicionales para Aduanas y Protección Fronteriza y más cabinas para el proceso aduanero.

En 2023, el aeropuerto completó la renovación de los baños ubicados en los lados este y oeste del patio de comidas de la terminal Barbara Jordan. Las mejoras incorporaron nuevos accesorios, pintura, encimeras de lavamanos y espejos.

