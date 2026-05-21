El Mundo

Un aeropuerto de España figura entre los mejores de Europa en ranking mundial

La nueva evaluación internacional sobre experiencia aeroportuaria destacó a una terminal española por su servicio, comodidad y valoración entre viajeros europeos

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Por Silvia Ureña Corrales
Skytrax ubicó al aeropuerto de Málaga dentro de los mejores aeropuertos regionales de Europa en 2026.
Skytrax ubicó al aeropuerto de Málaga dentro de los mejores aeropuertos regionales de Europa en 2026. (Draceano/Wikimedia Commons)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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