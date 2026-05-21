Un aeropuerto de España figura entre los mejores de Europa en ranking mundial

Skytrax ubicó al aeropuerto de Málaga dentro de los mejores aeropuertos regionales de Europa en 2026.

Los aeropuertos europeos continúan elevando sus estándares de servicio y experiencia para pasajeros. La edición 2026 de los World Airport Awards de Skytrax incluyó a Aeropuerto de Málaga entre los 10 mejores aeropuertos regionales de Europa.

La terminal española ocupó la séptima posición del ranking continental, liderado por París Orly y Düsseldorf. El estudio se elaboró a partir de encuestas realizadas a viajeros de más de 100 nacionalidades entre agosto de 2025 y febrero de 2026.

Skytrax evaluó factores como tiempos de espera, seguridad, limpieza, señalización, áreas comerciales, migración y comodidad dentro de las terminales.

Mejores aeropuertos regionales de Europa en 2026

París Orly Düsseldorf Hamburgo Budapest Oporto Ciudad de Londres Málaga Malta Lyon Colonia / Bonn

El aeropuerto es uno de los principales puntos de entrada turística del país y mantiene una fuerte conexión con ciudades europeas.

Alemania destacó en la clasificación con tres aeropuertos en el top 10: Düsseldorf, Hamburgo y Colonia/Bonn. Francia también logró dos posiciones con París Orly y Lyon.

Los World Airport Awards se entregan desde 1999 y son considerados uno de los principales reconocimientos internacionales de calidad aeroportuaria. La evaluación incluyó más de 575 aeropuertos alrededor del mundo.

A nivel global, el Aeropuerto Changi de Singapur fue elegido como el mejor aeropuerto del mundo en 2026.