UE investiga a Google por penalizar a algunos medios en sus resultados de búsqueda

Unión Europea sospecha que gigante estadounidense penaliza a algunos medios de comunicación para que los editores moneticen sus sitios web y contenido

Por AFP
La Unión Europea (UE) consideró este miércoles que Google vulnera las normas europeas de competitividad.
La UE abrió este jueves una investigación contra Google por sospechas de que está penalizando a algunos medios de comunicación en sus resultados de búsqueda. Foto: (KIMIHIRO HOSHINO/AFP)







