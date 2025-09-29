El Mundo

UE extiende sanciones contra 21 personas en Nicaragua por deterioro en derechos humanos

Unión Europea mantendrá sanciones por un año más, contra varios nicaragüenses, incluyendo a Rosario Murillo, por deterioro democrático. Lea aquí la lista completa

Por Juan Fernando Lara Salas
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, levantan el puño durante la conmemoración del 51º aniversario de la campaña guerrillera de Pancasan en Managua, el 29 de agosto de 2018. La esposa del presidente nicaragüense Daniel Ortega, la "copresidenta" Rosario Murillo, asumirá el mando del Ejército en virtud de una reforma legal aprobada el 25 de marzo de 2025, en primera instancia, por el Congreso. (Foto de INTI OCON / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la co-presidenta Rosario Murillo, el 29 de agosto del 2018, en Managua. A ella y a varios de sus hijos en común se les extendió las sanciones impuestas por la UE, por un año más. Foto: (INTI OCON/AFP)







