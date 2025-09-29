UE extiende sanciones contra 21 personas en Nicaragua por deterioro en derechos humanos

El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió extender por un año más, hasta el 15 de octubre del 2026, las medidas restrictivas impuestas a varios personas en Nicaragua, debido al continuo deterioro de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de derecho en el país.
Las medidas incluyen a varios hijos del presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, a quien también se le extendió las sanciones iniciadas entre el 2020 y el 2022, informó el Consejo europeo en un comunicado de prensa.
Del mismo modo, a la Policía Nacional de Nicaragua, al Consejo Supremo Electoral y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales.
A esas entidades la UE les reprocha tratos degradantes, tortura física y psicológica, encarcelamiento ilegal de opositores y asesinatos de manifestantes pacíficos en el 2018. Además, les achaca falta de transparencia y silenciar medios de comunicación independientes, implementar campañas de desinformación y operar acciones de vigilancia contra la oposición.
La decisión, anunciada este lunes 29 de setiembre, mantiene las sanciones vigentes a 21 personas por su responsabilidad en la represión a la sociedad civil, la oposición democrática y las graves violaciones a los derechos humanos.
Los sancionados están sujetos a la congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Además, las personas naturales enfrentan una prohibición de viaje que les impide ingresar o transitar por el territorio de la UE.
La UE reiteró su firme llamado a Nicaragua para que restablezca las libertades fundamentales, libere a todos los presos políticos restantes y permita el regreso de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Asimismo, instó a poner fin a todas las formas de represión y a resolver la crisis política mediante un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición.
Lista de responsables sancionados
La lista incluye altos funcionarios, figuras clave del régimen y entidades que han sido señaladas por la UE como responsables de graves abusos, represión y el socavamiento de la democracia.
|Nombre
|Cargo y Motivación Principal
|Ramón Antonio Avellán Medal
|Subdirector General de la Policía Nacional (NNP), responsable de la represión de manifestantes en Masaya en 2018.
|Sonia Castro González
|Asesora especial del Presidente en salud, responsable de impedir el acceso a asistencia médica de urgencia a civiles heridos en manifestaciones.
|Francisco Díaz Madriz
|Director General de la Policía Nacional (NNP), responsable de llevar a cabo investigaciones contra líderes de la oposición antes de las elecciones.
|Néstor Moncada Lau
|Asesor personal del Presidente sobre seguridad nacional, directamente involucrado en la toma de decisiones sobre políticas represivas.
|Luis Pérez Olivas
|Jefe de la Estación de Policía del Distrito Tres en Managua. Responsable de tortura, uso extensivo de la fuerza y maltrato a detenidos.
|Justo Pastor Urbina
|Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), involucrado en la implementación de políticas represivas contra manifestantes en Managua.
|Rosario María Murillo Zambrana
|Copresidenta de Nicaragua. Instrumentalista clave en fomentar y justificar la represión; instigadora de nuevas represiones.
|Gustavo Eduardo Porras Cortés
|Presidente de la Asamblea Nacional, responsable de promover la adopción de leyes represivas, incluyendo una ley de amnistía.
|Juan Antonio Valle Valle.
|Líder con rango de Comisionado General de la NNP. Responsable de brutalidad policial, uso excesivo de la fuerza y muertes de civiles
|Ana Julia Guido Ochoa
|Fiscal General de la República, responsable de la persecución política de manifestantes y la fabricación de acusaciones.
|Fidel de Jesús Domínguez Álvarez
|Comisionado General de la Policía Nacional en León, responsable de amenazas de muerte, arrestos arbitrarios y uso excesivo de la fuerza.
|Luz Alba Ramos Vanegas
|Expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, responsable de instrumentalizar el poder judicial para la criminalización selectiva de la oposición.
|Carlos Juan Ortega Murillo
|Director en Difuso y Canal 8. Responsable de restringir la libertad de expresión y amenazar públicamente a opositores.
|Bayardo Arce Castaño
|Asesor Económico del Presidente. Responsable de apoyar la legislación que impide la participación de candidatos opositores15.
|Camila Antonia Ortega Murillo
|Asesora de la Presidencia y Directora de Canal 13. Responsable de difundir discurso de odio del régimen y suprimir el pluralismo político1616.
|Laureano Facundo Ortega Murillo
|Asesor de la Presidencia. Ha justificado el encarcelamiento ilegal de líderes opositores, contribuyendo a la eliminación de la competencia electoral.
|Brenda Isabel Rocha Chacón
|Presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), responsable de la falta de transparencia en las elecciones de 2021 y 2022.
|Melvin Amador Arrieta
|Vicepresidente del CSE, responsable de la organización de comicios en condiciones no democráticas.
|Lumberto Ignacio Campbell Hooker
|Miembro del CSE, justificando y elogiando la organización de elecciones sin oposición genuina.
|Nahima Janett Díaz Flores
|Directora de TELCOR, responsable de operar acciones de desinformación y vigilancia contra la oposición y la sociedad civil.
|Luis Ángel Montenegro Espinoza
|Superintendente de Bancos (SIBOIF), responsable de perseguir a actores financieros que se resisten al régimen y reforzar el control sobre el sector.