UE extiende sanciones contra 21 personas en Nicaragua por deterioro en derechos humanos

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la co-presidenta Rosario Murillo, el 29 de agosto del 2018, en Managua.

El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió extender por un año más, hasta el 15 de octubre del 2026, las medidas restrictivas impuestas a varios personas en Nicaragua, debido al continuo deterioro de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de derecho en el país.

Las medidas incluyen a varios hijos del presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, a quien también se le extendió las sanciones iniciadas entre el 2020 y el 2022, informó el Consejo europeo en un comunicado de prensa.

Del mismo modo, a la Policía Nacional de Nicaragua, al Consejo Supremo Electoral y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales.

A esas entidades la UE les reprocha tratos degradantes, tortura física y psicológica, encarcelamiento ilegal de opositores y asesinatos de manifestantes pacíficos en el 2018. Además, les achaca falta de transparencia y silenciar medios de comunicación independientes, implementar campañas de desinformación y operar acciones de vigilancia contra la oposición.

La decisión, anunciada este lunes 29 de setiembre, mantiene las sanciones vigentes a 21 personas por su responsabilidad en la represión a la sociedad civil, la oposición democrática y las graves violaciones a los derechos humanos.

Los sancionados están sujetos a la congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Además, las personas naturales enfrentan una prohibición de viaje que les impide ingresar o transitar por el territorio de la UE.

La UE reiteró su firme llamado a Nicaragua para que restablezca las libertades fundamentales, libere a todos los presos políticos restantes y permita el regreso de organizaciones internacionales de derechos humanos.

Asimismo, instó a poner fin a todas las formas de represión y a resolver la crisis política mediante un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición.

Lista de responsables sancionados

La lista incluye altos funcionarios, figuras clave del régimen y entidades que han sido señaladas por la UE como responsables de graves abusos, represión y el socavamiento de la democracia.