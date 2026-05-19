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Ucrania repatría los restos del nacionalista y colaboracionista nazi Andri Melnik

‘Tenemos la oportunidad y la obligación moral de volver a enterrarlos aquí, en Ucrania, en nuestra tierra’, dice Zelenski.

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Por Europa Press
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, gesticula mientras se dirige a una conferencia de prensa junto al canciller alemán en la Cancillería en Berlín el 14 de abril de 2026, durante consultas gubernamentales germano-ucranianas.
Volodímir Zelenski gesticula mientras se dirige a una conferencia de prensa junto al canciller alemán en la Cancillería en Berlín. (TOBIAS SCHWARZ/AFP)







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